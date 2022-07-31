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Президент Ирландии попал в скандал из-за слов жены об Украине - РИА Новости, 31.07.2022
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Президент Ирландии попал в скандал из-за слов жены об Украине
Президент Ирландии попал в скандал из-за слов жены об Украине - РИА Новости, 31.07.2022
Президент Ирландии попал в скандал из-за слов жены об Украине
ко
2022-07-31T16:50
2022-07-31T22:12
в мире
владимир путин
владимир зеленский
ирландия
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россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его жена Сабина написала противоречивое письмо о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times. Об этом сообщает The Independent.В послании первая леди Ирландии пишет, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока мир "не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".Этим письмом Сабина Хиггинс вызвала волну критики в свой адрес со стороны ирландских парламентариев.Так, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн назвал ужасающим то, что письмо впоследствии появилось на официальном сайте президента Ирландии.Cенатор от партии Fine Gael Джон МакГахон раскритиковал письмо в Twitter, назвав его "неуместным, бесполезным и неприятным".Как отмечает издание, сам глава Ирландии сложившуюся ситуацию пока никак не комментировал.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, ирландия, украина, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:50 31.07.2022 (обновлено: 22:12 31.07.2022)
 
Президент Ирландии попал в скандал из-за слов жены об Украине

Independent: президент Ирландии Хиггинс попал в скандал из-за письма супруги об Украине

© AFP 2022 / Peter Endig Президент Ирландии Майкл Хиггинс
Президент Ирландии Майкл Хиггинс - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Peter Endig
Президент Ирландии Майкл Хиггинс. Архивное фото
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ко
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его жена Сабина написала противоречивое письмо о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times. Об этом сообщает The Independent.
В послании первая леди Ирландии пишет, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока мир "не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".
Этим письмом Сабина Хиггинс вызвала волну критики в свой адрес со стороны ирландских парламентариев.
Так, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн назвал ужасающим то, что письмо впоследствии появилось на официальном сайте президента Ирландии.

"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — считает он.

Cенатор от партии Fine Gael Джон МакГахон раскритиковал письмо в Twitter, назвав его "неуместным, бесполезным и неприятным".
Как отмечает издание, сам глава Ирландии сложившуюся ситуацию пока никак не комментировал.
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