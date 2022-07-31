https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html

Американцы набросились на Байдена из-за его лжи

Американцы набросились на Байдена из-за его лжи - РИА Новости, 31.07.2022

Американцы набросились на Байдена из-за его лжи

Читатели американского издания New York Post уличили президента США Джо Байдена во лжи после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:56

2022-07-31T12:56

2022-07-31T13:51

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

китай

оон

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post уличили президента США Джо Байдена во лжи после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.Поводом для обсуждения послужил отказ Вашингтона приводить подробности разговора глав государств. При этом китайский лидер официально предупредил американского коллегу об опасности "обжечься огнем" в случае приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, по данным издания, администрация главы Белого дома настаивает на том, что Байден "отругал Си за принудительный труд и притеснение уйгуров". Китай, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что президент США не поднимал ни одну из этих тем во время беседы."Грустно это говорить, но после всей лжи Байдена и его администрации по поводу инфляции, рецессии и цен на газ, я склонен верить китайской версии разговора, а не версии Вашингтона", — поделился мнением другой комментатор."Дорогой Тайвань! Даже на секунду не смейте думать, что Байден вас поддерживает", — отметил еще один читатель."Вся администрация Байдена — конгломерат закоренелых лжецов, начиная с самого Джо", — подчеркнул Brooklyn Kidd."Почему едет Пелоси, а Байден только и делает, что врет, — нас ждет война с такой совершенно некомпетентной администрацией", — написала Dwellygirl."Слабоумный Байден не знает, на какой планете он находится, не говоря уже о том, что произошло во время телефонного звонка с Си", — подытожили пользователи.Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, что чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться во внутренние дела страны. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который ООН признала неделимой частью КНР, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно осуществляет поставки вооружений.

https://ria.ru/20220731/oshibka-1806163283.html

https://ria.ru/20220730/tayvan-1806071808.html

https://ria.ru/20220730/pelosi-1806139082.html

https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html

сша

тайвань

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, оон