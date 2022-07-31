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Американцы набросились на Байдена из-за его лжи - РИА Новости, 31.07.2022
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Американцы набросились на Байдена из-за его лжи
Американцы набросились на Байдена из-за его лжи - РИА Новости, 31.07.2022
Американцы набросились на Байдена из-за его лжи
Читатели американского издания New York Post уличили президента США Джо Байдена во лжи после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:56
2022-07-31T13:51
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
оон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post уличили президента США Джо Байдена во лжи после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.Поводом для обсуждения послужил отказ Вашингтона приводить подробности разговора глав государств. При этом китайский лидер официально предупредил американского коллегу об опасности "обжечься огнем" в случае приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, по данным издания, администрация главы Белого дома настаивает на том, что Байден "отругал Си за принудительный труд и притеснение уйгуров". Китай, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что президент США не поднимал ни одну из этих тем во время беседы."Грустно это говорить, но после всей лжи Байдена и его администрации по поводу инфляции, рецессии и цен на газ, я склонен верить китайской версии разговора, а не версии Вашингтона", — поделился мнением другой комментатор."Дорогой Тайвань! Даже на секунду не смейте думать, что Байден вас поддерживает", — отметил еще один читатель."Вся администрация Байдена — конгломерат закоренелых лжецов, начиная с самого Джо", — подчеркнул Brooklyn Kidd."Почему едет Пелоси, а Байден только и делает, что врет, — нас ждет война с такой совершенно некомпетентной администрацией", — написала Dwellygirl."Слабоумный Байден не знает, на какой планете он находится, не говоря уже о том, что произошло во время телефонного звонка с Си", — подытожили пользователи.Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, что чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться во внутренние дела страны. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который ООН признала неделимой частью КНР, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно осуществляет поставки вооружений.
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, оон
12:56 31.07.2022 (обновлено: 13:51 31.07.2022)
 
Американцы набросились на Байдена из-за его лжи

Читатели New York Post обвинили Джо Байдена во лжи после разговора с Си Цзиньпином

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели американского издания New York Post уличили президента США Джо Байдена во лжи после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Поводом для обсуждения послужил отказ Вашингтона приводить подробности разговора глав государств. При этом китайский лидер официально предупредил американского коллегу об опасности "обжечься огнем" в случае приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Кроме того, по данным издания, администрация главы Белого дома настаивает на том, что Байден "отругал Си за принудительный труд и притеснение уйгуров". Китай, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что президент США не поднимал ни одну из этих тем во время беседы.
"Почему я верю Си, а не лгущему Байдену? Это печально", — признался один из пользователей.
"Грустно это говорить, но после всей лжи Байдена и его администрации по поводу инфляции, рецессии и цен на газ, я склонен верить китайской версии разговора, а не версии Вашингтона", — поделился мнением другой комментатор.
"Дорогой Тайвань! Даже на секунду не смейте думать, что Байден вас поддерживает", — отметил еще один читатель.
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"Вся администрация Байдена — конгломерат закоренелых лжецов, начиная с самого Джо", — подчеркнул Brooklyn Kidd.
"Почему едет Пелоси, а Байден только и делает, что врет, — нас ждет война с такой совершенно некомпетентной администрацией", — написала Dwellygirl.
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"Слабоумный Байден не знает, на какой планете он находится, не говоря уже о том, что произошло во время телефонного звонка с Си", — подытожили пользователи.
Накануне Пелоси отправилась в турне, во время которого планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ранее сообщалось, что чиновница намерена побывать и на Тайване, но сама спикер сначала отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности, а позднее, рассказывая о программе визита в Азию, не упомянула его.
Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться во внутренние дела страны. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который ООН признала неделимой частью КНР, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно осуществляет поставки вооружений.
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В миреНэнси ПелосиСШАТайваньКитайООН
 
 
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