https://ria.ru/20220731/soveschanie-1806222394.html

Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса

Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса - РИА Новости, 31.07.2022

Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса

Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:10

2022-07-31T15:10

2022-07-31T15:10

экономика

владимир путин

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля."Первого августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, денис мантуров, россия