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Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса - РИА Новости, 31.07.2022
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:10
2022-07-31T15:10
экономика
владимир путин
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля."Первого августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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экономика, владимир путин, денис мантуров, россия
15:10 31.07.2022
 
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса

Путин 1 августа проведет видеосовещание по развитию металлургического комплекса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Президент Владимир Путин на церемонии подписания указа об утверждении Морской доктрины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинДенис МантуровРоссия
 
 
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