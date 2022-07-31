https://ria.ru/20220731/soveschanie-1806222394.html
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса - РИА Новости, 31.07.2022
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:10
2022-07-31T15:10
2022-07-31T15:10
экономика
владимир путин
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля."Первого августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, денис мантуров, россия
Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса
Путин 1 августа проведет видеосовещание по развитию металлургического комплекса