https://ria.ru/20220731/sotrudnichesvo-1806226646.html

Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 31.07.2022

Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией

В трех населенных пунктах Гагаузской автономии Молдавии в воскресенье прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, передает... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:34

2022-07-31T15:34

2022-07-31T15:34

в мире

майя санду

молдавия

россия

кишинев

снг

таможенный союз

гагаузия

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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. В трех населенных пунктах Гагаузской автономии Молдавии в воскресенье прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в интервью румынскими СМИ президент Молдавии Майя Санду заявила, "что существуют определенные попытки дестабилизации ситуации в Приднестровье и Гагаузской автономии, хотя пока они не представляют серьезной угрозы".Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Митинги транслировались онлайн в социальных сетях.Манифестанты скандировали "Долой Майю Санду!", "Нет росту цен!", "Гагаузия!, "За дружбу с Россией", "Гагаузы и молдаване – братья", "Молдавия, Россия!".Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.В Комрате участники акции приняли общую резолюцию, в которой обозначили ряд требований к властям страны."Мы должны дружить и договариваться с Россией. На митинге выдвинуто требование к властям в Кишиневе о налаживании диалога с Москвой", – отметил один из организаторов воскресных митингов Михаил Влах.Общественный деятель также заявил, что гагаузы подготовили обращение к руководству России, в котором выразили просьбу о пересмотре цены на газ для Молдавии.Депутат Народного собрания автономии Николай Дудогло подчеркнул, что у Молдавии и России общая история, а гагаузский народ никогда не поддержит разрыва отношений с Россией и СНГ.Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html

https://ria.ru/20220730/otstavka-1806135279.html

https://ria.ru/20220623/makron-1797706939.html

молдавия

россия

кишинев

гагаузия

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в мире, майя санду, молдавия, россия, кишинев, снг, таможенный союз, гагаузия