https://ria.ru/20220731/sk-1806236441.html

СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди

СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди - РИА Новости, 31.07.2022

СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди

Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:29

2022-07-31T16:29

2022-07-31T16:29

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще семь человек.Кроме того, появились сведения, что со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района Курской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс