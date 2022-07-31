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СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/sk-1806236441.html
СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди
СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди - РИА Новости, 31.07.2022
СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди
Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:29
2022-07-31T16:29
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще семь человек.Кроме того, появились сведения, что со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района Курской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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украина
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здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс
16:29 31.07.2022
 
СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди

СК зафиксирует очередные преступления Киева в ДНР, при которых пострадали люди

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России на месте пожара на нефтебазе в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России на месте пожара на нефтебазе в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Сотрудник Следственного комитета России на месте пожара на нефтебазе в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще семь человек.
"Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления киевского режима... В результате обстрела населенных пунктов Горловка, Гольмовский, а также Петровского, Кировского и Киевского районов Донецка один мужчина погиб, ранения получили семь человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
Кроме того, появились сведения, что со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района Курской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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