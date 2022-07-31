СК зафиксирует преступления Киева, при которых пострадали люди
СК зафиксирует очередные преступления Киева в ДНР, при которых пострадали люди
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России на месте пожара на нефтебазе в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России на месте пожара на нефтебазе в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что зафиксирует очередные преступления киевского режима в связи с обстрелом ДНР, где погиб один мужчина и были ранены еще семь человек.
"Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления киевского режима... В результате обстрела населенных пунктов Горловка, Гольмовский, а также Петровского, Кировского и Киевского районов Донецка один мужчина погиб, ранения получили семь человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
Кроме того, появились сведения, что со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района Курской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.