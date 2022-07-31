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В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/reshenie-1806260981.html
В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой
В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой - РИА Новости, 31.07.2022
В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T18:36
2022-07-31T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
ирина верещук
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой Народной Республики.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории ДНР. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на подконтрольной Украине части ДНР до зимы будет проведена обязательная эвакуация, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.Депутат призвал киевский режим прекратить "лить крокодиловы слезы" по жителям Донбасса."Киев делал и делает все, чтобы превратить Донбасс в выжженную землю, и если бы не Россия, то их планы давно бы увенчались успехом. Все, что сейчас может сделать режим Зеленского, так это вывести свои войска и прекратить оккупацию и попытки агрессий в отношении Донбасса", - подчеркнул депутат.По его словам, Россия не оставит жителей Донбасса один на один с проблемами и оперативно восстановит газо- и электроснабжение всех пострадавших районов народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир зеленский, ирина верещук, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс
18:36 31.07.2022
 
В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой

Депутат Шеремет назвал решение Киева об эвакуации с подконтрольной территории ДНР уловкой

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой Народной Республики.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории ДНР. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на подконтрольной Украине части ДНР до зимы будет проведена обязательная эвакуация, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.
"Киевские политические проходимцы задумали очередную уловку. Они сначала выманят население из Донбасса, создав невыносимые условия для жизни, а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат призвал киевский режим прекратить "лить крокодиловы слезы" по жителям Донбасса.
"Киев делал и делает все, чтобы превратить Донбасс в выжженную землю, и если бы не Россия, то их планы давно бы увенчались успехом. Все, что сейчас может сделать режим Зеленского, так это вывести свои войска и прекратить оккупацию и попытки агрессий в отношении Донбасса", - подчеркнул депутат.
По его словам, Россия не оставит жителей Донбасса один на один с проблемами и оперативно восстановит газо- и электроснабжение всех пострадавших районов народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 08:00
"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИрина ВерещукВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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