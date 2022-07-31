В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой
Депутат Шеремет назвал решение Киева об эвакуации с подконтрольной территории ДНР уловкой
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой Народной Республики.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории ДНР. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на подконтрольной Украине части ДНР до зимы будет проведена обязательная эвакуация, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.
"Киевские политические проходимцы задумали очередную уловку. Они сначала выманят население из Донбасса, создав невыносимые условия для жизни, а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат призвал киевский режим прекратить "лить крокодиловы слезы" по жителям Донбасса.
"Киев делал и делает все, чтобы превратить Донбасс в выжженную землю, и если бы не Россия, то их планы давно бы увенчались успехом. Все, что сейчас может сделать режим Зеленского, так это вывести свои войска и прекратить оккупацию и попытки агрессий в отношении Донбасса", - подчеркнул депутат.
По его словам, Россия не оставит жителей Донбасса один на один с проблемами и оперативно восстановит газо- и электроснабжение всех пострадавших районов народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.