https://ria.ru/20220731/reshenie-1806260981.html

В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой

В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой - РИА Новости, 31.07.2022

В Госдуме назвали решение Киева об эвакуации с территории ДНР уловкой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:36

2022-07-31T18:36

2022-07-31T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

ирина верещук

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой решение киевских властей об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой Народной Республики.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории ДНР. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на подконтрольной Украине части ДНР до зимы будет проведена обязательная эвакуация, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.Депутат призвал киевский режим прекратить "лить крокодиловы слезы" по жителям Донбасса."Киев делал и делает все, чтобы превратить Донбасс в выжженную землю, и если бы не Россия, то их планы давно бы увенчались успехом. Все, что сейчас может сделать режим Зеленского, так это вывести свои войска и прекратить оккупацию и попытки агрессий в отношении Донбасса", - подчеркнул депутат.По его словам, Россия не оставит жителей Донбасса один на один с проблемами и оперативно восстановит газо- и электроснабжение всех пострадавших районов народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, ирина верещук, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс