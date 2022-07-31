15:07 31.07.2022 (обновлено: 15:41 31.07.2022)
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Гебреву
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В болгарском городе Карнобат сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году, передает радиостанция BNR.
"Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв", — говорится в сообщении со ссылкой на Гебрева.
По словам бизнесмена, на складе находились устаревшие боеприпасы.
Отмечается, что никто не пострадал. Полиция утверждает, что взрыва не было.
В конце апреля прошлого года болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии, а троих из них — еще и в покушении на Гебрева. После этого София объявила персоной нон грата помощника российского военного атташе. В Москве отметили, что бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
Сам Гербев признал, что действительно поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.