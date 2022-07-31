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В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/pozhar-1806221528.html
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов - РИА Новости, 31.07.2022
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов
В болгарском городе Карнобат сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:07
2022-07-31T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
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россия
болгария
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В болгарском городе Карнобат сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году, передает радиостанция BNR.По словам бизнесмена, на складе находились устаревшие боеприпасы.Отмечается, что никто не пострадал. Полиция утверждает, что взрыва не было.В конце апреля прошлого года болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии, а троих из них — еще и в покушении на Гебрева. После этого София объявила персоной нон грата помощника российского военного атташе. В Москве отметили, что бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Сам Гербев признал, что действительно поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
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в мире, сергей лавров, софия (королева испании), мария захарова, россия, болгария, украина
15:07 31.07.2022 (обновлено: 15:41 31.07.2022)
 
В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов

В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Гебреву

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В болгарском городе Карнобат сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году, передает радиостанция BNR.

"Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв", — говорится в сообщении со ссылкой на Гебрева.

По словам бизнесмена, на складе находились устаревшие боеприпасы.
Отмечается, что никто не пострадал. Полиция утверждает, что взрыва не было.
В конце апреля прошлого года болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии, а троих из них — еще и в покушении на Гебрева. После этого София объявила персоной нон грата помощника российского военного атташе. В Москве отметили, что бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
Сам Гербев признал, что действительно поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
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