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При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек
При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек - РИА Новости, 31.07.2022
При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:01
2022-07-31T08:01
2022-07-31T08:01
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону.По данным главка МЧС, в ночь на воскресенье от очевидца поступило сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме садового товарищества "Энергетик" в поселке Чик. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли электроприборы, фрагменты электрических проводов.Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.В ГУМЧС по региону добавили, что в пожаре погибла семья. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно смогла эвакуироваться женщина 1968 года рождения. С ожогами конечностей она госпитализирована.На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось 35 минут. Огнём уничтожен дом площадью 20 квадратных метров.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек
При пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области погибла семья из четырех человек
НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону.
По данным главка МЧС
, в ночь на воскресенье от очевидца поступило сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме садового товарищества "Энергетик" в поселке Чик. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.
"Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки... Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара", — говорится в сообщении следственного управления.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли электроприборы, фрагменты электрических проводов.
Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
В ГУМЧС по региону добавили, что в пожаре погибла семья. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно смогла эвакуироваться женщина 1968 года рождения. С ожогами конечностей она госпитализирована.
На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось 35 минут. Огнём уничтожен дом площадью 20 квадратных метров.