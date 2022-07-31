https://ria.ru/20220731/pozhar-1806167935.html

При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек

При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек - РИА Новости, 31.07.2022

При пожаре в Новосибирской области погибла семья из четырех человек

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:01

2022-07-31T08:01

2022-07-31T08:01

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону.По данным главка МЧС, в ночь на воскресенье от очевидца поступило сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме садового товарищества "Энергетик" в поселке Чик. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли электроприборы, фрагменты электрических проводов.Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.В ГУМЧС по региону добавили, что в пожаре погибла семья. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно смогла эвакуироваться женщина 1968 года рождения. С ожогами конечностей она госпитализирована.На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось 35 минут. Огнём уничтожен дом площадью 20 квадратных метров.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html

https://ria.ru/20220703/klinika-1799851817.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)