Рейтинг@Mail.ru
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/polsha-1806293468.html
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз - РИА Новости, 31.07.2022
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:06
2022-07-31T22:06
в мире
польша
украина
кибербезопасность
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр безопасности.Данные режимы террористической и кибернетической угроз были введены в Польше после начала спецоперации на Украине.Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Он вводится в случае, если происходит событие, подтверждающее вероятность террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о планируемом событии.Аварийная степень BRAVO (второй из четырех возможных) вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера. Это означает, что у спецслужб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность.
https://ria.ru/20220728/shengen-1805635191.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, кибербезопасность, терроризм
22:06 31.07.2022
 
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз

Премьер Польши Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги у здания посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр безопасности.
Данные режимы террористической и кибернетической угроз были введены в Польше после начала спецоперации на Украине.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановления, продлевающие до 23:59 31 августа 2022 года действие третьей степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO. Уровни угрозы действуют на территории всей страны", - говорится в сообщении.
Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Он вводится в случае, если происходит событие, подтверждающее вероятность террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о планируемом событии.
Аварийная степень BRAVO (второй из четырех возможных) вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера. Это означает, что у спецслужб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:29Туризм
В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
 
В миреПольшаУкраинаКибербезопасностьТерроризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала