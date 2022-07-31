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В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз - РИА Новости, 31.07.2022
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:06
2022-07-31T22:06
2022-07-31T22:06
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ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр безопасности.Данные режимы террористической и кибернетической угроз были введены в Польше после начала спецоперации на Украине.Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Он вводится в случае, если происходит событие, подтверждающее вероятность террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о планируемом событии.Аварийная степень BRAVO (второй из четырех возможных) вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера. Это означает, что у спецслужб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность.
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в мире, польша, украина, кибербезопасность, терроризм
В Польше продлили на месяц режимы террористической и кибернетической угроз
Премьер Польши Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз