https://ria.ru/20220731/podderzhka-1806264921.html

Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства

Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства - РИА Новости, 31.07.2022

Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства

Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:02

2022-07-31T19:02

2022-07-31T19:03

ольга любимова

владимир путин

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.Президент РФ Владимир Путин 25 июля попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову подумать о новых формах поддержки циркового искусства.Уточняется, что в мероприятии примут участие эксперты и руководители цирковых организаций из разных регионов России для обсуждения вопросов, связанных с инициативами и мерами поддержки отрасли.Кроме того, в этот же день состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдёт с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.

https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ольга любимова, владимир путин, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)