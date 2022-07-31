https://ria.ru/20220731/podderzhka-1806264921.html
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства - РИА Новости, 31.07.2022
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства
Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:02
2022-07-31T19:02
2022-07-31T19:03
ольга любимова
владимир путин
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.Президент РФ Владимир Путин 25 июля попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову подумать о новых формах поддержки циркового искусства.Уточняется, что в мероприятии примут участие эксперты и руководители цирковых организаций из разных регионов России для обсуждения вопросов, связанных с инициативами и мерами поддержки отрасли.Кроме того, в этот же день состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдёт с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.
https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, владимир путин, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
19:02 31.07.2022 (обновлено: 19:03 31.07.2022)
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства
Минкультуры проработает с экспертами новые формы поддержки циркового искусства
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Президент РФ Владимир Путин
25 июля попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову
подумать о новых формах поддержки циркового искусства.
"В понедельник 1 августа в Минкультуры РФ состоится совещание по вопросам развития циркового искусства под руководством министра культуры РФ Ольги Любимовой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии примут участие эксперты и руководители цирковых организаций из разных регионов России для обсуждения вопросов, связанных с инициативами и мерами поддержки отрасли.
Кроме того, в этот же день состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдёт с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.