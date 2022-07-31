Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220731/podderzhka-1806264921.html
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства - РИА Новости, 31.07.2022
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства
Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:02
2022-07-31T19:03
ольга любимова
владимир путин
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802636999_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_7c53b062939543583b3a5a04b2322aaf.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.Президент РФ Владимир Путин 25 июля попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову подумать о новых формах поддержки циркового искусства.Уточняется, что в мероприятии примут участие эксперты и руководители цирковых организаций из разных регионов России для обсуждения вопросов, связанных с инициативами и мерами поддержки отрасли.Кроме того, в этот же день состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдёт с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.
https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802636999_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c452b6d09d3f499d44689da504534487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга любимова, владимир путин, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
19:02 31.07.2022 (обновлено: 19:03 31.07.2022)
 
Минкультуры проработает с экспертами формы поддержки циркового искусства

Минкультуры проработает с экспертами новые формы поддержки циркового искусства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист цирка выступает с мартышкой
Артист цирка выступает с мартышкой - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Артист цирка выступает с мартышкой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новые формы поддержки цирковой отрасли обсудят на совещании по вопросам развития циркового искусства в Минкультуры РФ 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Президент РФ Владимир Путин 25 июля попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову подумать о новых формах поддержки циркового искусства.
"В понедельник 1 августа в Минкультуры РФ состоится совещание по вопросам развития циркового искусства под руководством министра культуры РФ Ольги Любимовой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии примут участие эксперты и руководители цирковых организаций из разных регионов России для обсуждения вопросов, связанных с инициативами и мерами поддержки отрасли.
Кроме того, в этот же день состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдёт с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.
Дети на занятии в театральной студии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:57
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков
 
КультураОльга ЛюбимоваВладимир ПутинРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала