Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.
Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, о визите на Тайвань не сообщается.
О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.
В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Китай официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство.