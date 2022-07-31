https://ria.ru/20220731/pelosi-1806178563.html

Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии

Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии - РИА Новости, 31.07.2022

Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии

Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:50

2022-07-31T09:50

2022-07-31T09:50

нэнси пелоси

в мире

сша

тайвань

китай

мид кнр

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642440_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_15efcb8a20edf64bc1025c1a0fd02ee7.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, о визите на Тайвань не сообщается.О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Китай официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220731/pelosi-1806156728.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

нэнси пелоси, в мире, сша, тайвань, китай, мид кнр, ввс сша