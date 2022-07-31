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Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии - РИА Новости, 31.07.2022
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Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии
Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии - РИА Новости, 31.07.2022
Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии
Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:50
2022-07-31T09:50
нэнси пелоси
в мире
сша
тайвань
китай
мид кнр
ввс сша
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, о визите на Тайвань не сообщается.О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Китай официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
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нэнси пелоси, в мире, сша, тайвань, китай, мид кнр, ввс сша
09:50 31.07.2022
 

Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направляется в сторону Азии

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.
Согласно данным сервиса, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, о визите на Тайвань не сообщается.
О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.
В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Китай официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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