00:11 31.07.2022 (обновлено: 00:13 31.07.2022)
Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной
Захарова назвала ситуацию с полетами Нэнси Пелоси неадекватной и сюрреалистичной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
"С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полетами во сне и наяву". Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично", — написала Захарова.
Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.