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Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной - РИА Новости, 31.07.2022
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Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной
Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной - РИА Новости, 31.07.2022
Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной
Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T00:11
2022-07-31T00:13
в мире
сша
тайвань
китай
мид кнр
мария захарова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html
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в мире, сша, тайвань, китай, мид кнр, мария захарова
00:11 31.07.2022 (обновлено: 00:13 31.07.2022)
 
Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

Захарова назвала ситуацию с полетами Нэнси Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

"С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полетами во сне и наяву". Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично", — написала Захарова.

Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
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