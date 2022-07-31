https://ria.ru/20220731/pelosi-1806156728.html

Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной - РИА Новости, 31.07.2022

Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T00:11

2022-07-31T00:11

2022-07-31T00:13

в мире

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тайвань

китай

мид кнр

мария захарова

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.

https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html

сша

тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, китай, мид кнр, мария захарова