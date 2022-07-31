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МИД России призвал Приштину прекратить провокации - РИА Новости, 31.07.2022
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МИД России призвал Приштину прекратить провокации
МИД России призвал Приштину прекратить провокации - РИА Новости, 31.07.2022
МИД России призвал Приштину прекратить провокации
Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:38
2022-07-31T22:00
в мире
косово
приштина
сша
евросоюз
альбин курти
александр вучич
сербия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова заявила, что последнее развитие событий в Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза."Подобное развитие событий - еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза", - говорится в ее комментарии в Telegram-канале МИД России.Как указала Захарова, "это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников".Кроме того, официальный представитель МИД сообщила, что "власти" в Приштине, намереваясь ввести дискриминационные "правила", преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий."Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" Альбин Курти", - говорится в комментарии Захаровой, размещённом в Telegram-канале МИД России.По ее словам, "лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий".Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html
https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html
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в мире, косово, приштина, сша, евросоюз, альбин курти, александр вучич, сербия
21:38 31.07.2022 (обновлено: 22:00 31.07.2022)
 
МИД России призвал Приштину прекратить провокации

Захарова: Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово," - отметила дипломат в официальном комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
Захарова заявила, что последнее развитие событий в Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.
"Подобное развитие событий - еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза", - говорится в ее комментарии в Telegram-канале МИД России.
Как указала Захарова, "это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников".
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Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти
Кроме того, официальный представитель МИД сообщила, что "власти" в Приштине, намереваясь ввести дискриминационные "правила", преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.
"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" Альбин Курти", - говорится в комментарии Захаровой, размещённом в Telegram-канале МИД России.
По ее словам, "лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий".
"Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - добавляется в комментарии.
Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.
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Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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