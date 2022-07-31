Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии прибыл в Генштаб - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806300612.html
Президент Сербии прибыл в Генштаб
Президент Сербии прибыл в Генштаб - РИА Новости, 31.07.2022
Президент Сербии прибыл в Генштаб
Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T23:54
2022-07-31T23:58
в мире
александр вучич
альбин курти
косовска-митровица
сербия
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне новости".В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края.Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806299686.html
косовска-митровица
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, альбин курти, косовска-митровица, сербия, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии
23:54 31.07.2022 (обновлено: 23:58 31.07.2022)
 
Президент Сербии прибыл в Генштаб

Президент Сербии Вучич прибыл в Генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне новости".
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
15:25
Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти
Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края.
"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашей армии прибыл в генштаб армии Сербии", - передает портал издания.
Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
23:37
Премьер Косово обвинил Вучича в напряженности на севере края
 
В миреАлександр ВучичАльбин КуртиКосовска-МитровицаСербияКосовоОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала