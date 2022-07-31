https://ria.ru/20220731/kosovo-1806300612.html

Президент Сербии прибыл в Генштаб

Президент Сербии прибыл в Генштаб - РИА Новости, 31.07.2022

Президент Сербии прибыл в Генштаб

Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T23:54

2022-07-31T23:54

2022-07-31T23:58

в мире

александр вучич

альбин курти

косовска-митровица

сербия

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне новости".В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края.Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html

https://ria.ru/20220731/kosovo-1806299686.html

косовска-митровица

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, альбин курти, косовска-митровица, сербия, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии