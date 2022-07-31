23:54 31.07.2022 (обновлено: 23:58 31.07.2022)
Президент Сербии прибыл в Генштаб
Президент Сербии Вучич прибыл в Генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне новости".
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края.
"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашей армии прибыл в генштаб армии Сербии", - передает портал издания.
Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".