23:37 31.07.2022 (обновлено: 23:40 31.07.2022)
Премьер Косово обвинил Вучича в напряженности на севере края
Премьер Косово Курти обвинил президента Сербии Вучича в напряженности на севере края
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края.
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровица.
"Нелегальные структуры, прежде чем началась выдача документов на въезд и выезд из Косово, блокировали трассы, что было запланировано заранее", - заявил Курти в видеобращении в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
"Этому предшествовали заявления, встречи и собрания в Белграде и Рашке. Там эти агрессивные акции были спланированы и подстрекались. Вучич и (директор канцелярии по Косово и Метохии Петар – ред.) Петкович несут ответственность за беспорядки", - утверждает косовский "премьер".
Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.
По данным местных СМИ перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.