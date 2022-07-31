https://ria.ru/20220731/kosovo-1806295592.html

СМИ: на баррикадах на севере Косово пострадал серб

СМИ: на баррикадах на севере Косово пострадал серб - РИА Новости, 31.07.2022

СМИ: на баррикадах на севере Косово пострадал серб

На баррикадах на севере Косово травмирован местный серб в ходе напряженности с полицией самопровозглашенной республики, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:32

2022-07-31T22:32

2022-07-31T22:51

в мире

александр вучич

косово

косовска-митровица

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. На баррикадах на севере Косово травмирован местный серб в ходе напряженности с полицией самопровозглашенной республики, передает портал Kosovo online.В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет.Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

https://ria.ru/20220731/kosovo-1806295957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, косово, косовска-митровица, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии