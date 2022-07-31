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Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция

Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022

Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция

В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:19

2022-07-31T22:19

2022-07-31T23:02

косово

в мире

сербия

александр вучич

обострение ситуации на границе косово и сербии

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В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.Ранее президент Вучич сообщил, что полиция Косово с 1 августа перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

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