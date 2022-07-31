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Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
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Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция
Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция
В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:19
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косово
в мире
сербия
александр вучич
обострение ситуации на границе косово и сербии
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В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.Ранее президент Вучич сообщил, что полиция Косово с 1 августа перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".
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LIVE: Ситуация на границе Косово и Сербии
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косово, видео, в мире, сербия, александр вучич, обострение ситуации на границе косово и сербии
Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция
В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.
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22:19 31.07.2022 (обновлено: 23:02 31.07.2022)
 

Ситуация на границе Косово и Сербии. Прямая трансляция

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В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.
Ранее президент Вучич сообщил, что полиция Косово с 1 августа перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".
 
КосовоВ миреСербияАлександр ВучичОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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