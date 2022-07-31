22:08 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет
В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной республики.
Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, в Косовска-Митровице косовские албанцы и сербы собираются в группы в "своих" частях города. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.
"Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику. Косовская полиция продолжает обеспечивать безопасность всех без исключения граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности", - указало ведомство в соцсетях.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".