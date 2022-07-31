https://ria.ru/20220731/kosovo-1806293618.html

В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет

В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет - РИА Новости, 31.07.2022

В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет

Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:08

2022-07-31T22:08

2022-07-31T22:44

в мире

александр вучич

косово

сербия

косовска-митровица

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной республики.Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, в Косовска-Митровице косовские албанцы и сербы собираются в группы в "своих" частях города. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html

косово

сербия

косовска-митровица

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, косово, сербия, косовска-митровица, обострение ситуации на границе косово и сербии