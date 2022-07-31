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В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет - РИА Новости, 31.07.2022
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В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет
В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет - РИА Новости, 31.07.2022
В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет
Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:08
2022-07-31T22:44
в мире
александр вучич
косово
сербия
косовска-митровица
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной республики.Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, в Косовска-Митровице косовские албанцы и сербы собираются в группы в "своих" частях города. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html
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в мире, александр вучич, косово, сербия, косовска-митровица, обострение ситуации на границе косово и сербии
22:08 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
 
В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет

В полиции Косово заявили, что данных о пострадавших нет

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Данных о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей в Косово напряженности нет, распространяется дезинформация, сообщила полиция самопровозглашенной республики.
Сирены воздушной тревоги звучат вечером в воскресенье в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах, в Косовска-Митровице косовские албанцы и сербы собираются в группы в "своих" частях города. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.
"Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику. Косовская полиция продолжает обеспечивать безопасность всех без исключения граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности", - указало ведомство в соцсетях.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
15:25
Вучич: провокации против сербов начались с подачи "премьера" Косово Курти
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияКосовска-МитровицаОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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