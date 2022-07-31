https://ria.ru/20220731/kosovo-1806283750.html

Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово

Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово - РИА Новости, 31.07.2022

Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:00

2022-07-31T21:00

2022-07-31T22:44

в мире

александр вучич

альбин курти

приштина

косово

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию."В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - заявило оборонное ведомство страны.В воскресенье после 18.15 (19.15 мск) сотрудники полиции самопровозглашенного Косово закрыли КПП Брняк и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Сообщается также о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края. По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию авто с ранее выданными сербским руководством номерами.

https://ria.ru/20220731/kosovo-1806281754.html

https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html

приштина

косово

сербия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, косово, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии