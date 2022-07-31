Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806283750.html
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово - РИА Новости, 31.07.2022
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово
Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:00
2022-07-31T22:44
в мире
александр вучич
альбин курти
приштина
косово
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806282325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7f01d955cfc2913080443d4530791bf.jpg
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию."В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - заявило оборонное ведомство страны.В воскресенье после 18.15 (19.15 мск) сотрудники полиции самопровозглашенного Косово закрыли КПП Брняк и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Сообщается также о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края. По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию авто с ранее выданными сербским руководством номерами.
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806281754.html
https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html
приштина
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806282325_245:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_82587c807e7b6abbc62e2d7bfc85c08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, косово, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии
21:00 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
 
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в Косово

Минобороны Сербии опровергло сообщение о вводе военных на территорию Косово и Метохии

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Косово на КПП "Брняк"
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Косово на КПП "Брняк". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии и призвало не распространять дезинформацию.
"В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - заявило оборонное ведомство страны.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
20:49
Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края
В воскресенье после 18.15 (19.15 мск) сотрудники полиции самопровозглашенного Косово закрыли КПП Брняк и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Сообщается также о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края. По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию авто с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
14:20
Вучич посоветовал косовоалбанским властям не начинать гонения на сербов
 
В миреАлександр ВучичАльбин КуртиПриштинаКосовоСербияОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала