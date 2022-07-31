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Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края - РИА Новости, 31.07.2022
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Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края
Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края - РИА Новости, 31.07.2022
Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово заблокировала административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, передает портал "Вечерне... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:49
2022-07-31T22:44
в мире
александр вучич
альбин курти
косово
сербия
косовска-митровица
никола селакович
нато
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БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заблокировала административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, передает портал "Вечерне новости".Полиция Косово, со своей стороны, утверждает, что закрыла два административных пункта перехода Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс местными сербами. Региональные СМИ сообщают, что перед новой базой пограничной полиции Косово распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.На фоне обострения ситуации Министерство обороны Сербии выступило с заявлением и опровергло данные о вводе военных на территорию Косово и Метохии, призвав не распространять дезинформацию. Никаких столкновений между армией Сербии и так называемой косовской полицией не было, уточнили в военном ведомстве.Вечером в воскресенье в северной части города Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом, по информации СМИ, около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, ведущего на северную сторону. Также распространяется информация о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Глава государства призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".Как объявило правительство Косово, с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Белград не признает номера RKS на своей территории. В прошлом году это привело к конфликту: Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами и перебросила на север края спецподразделение МВД ROSU. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП Ярине и Брняк и держали блокаду, хотя полиция пыталась разогнать их с помощью слезоточивого газа и спецсредств. После этого при посредничестве западных стран Белград и Приштина достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ.Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал живущих в крае сербов перерегистрировать автомобили "ради верховенства закона" и пообещал, что их не будут подвергать дополнительной таможенной процедуре. По словам Курти, это большая уступка, так как таможенный сбор за машину в среднем составляет около пяти тысяч евро. Кроме того, при перерегистрации не будут требовать прохождения техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от таксы в десять евро.Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, косовска-митровица, никола селакович, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
20:49 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
 
Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" на севере края

Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП "Брняк" в центральную часть Сербии

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заблокировала административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, передает портал "Вечерне новости".
"После 18:15 сотрудники полиции Косово закрыли КПП "Брняк" и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края", — говорится в публикации.
Полиция Косово, со своей стороны, утверждает, что закрыла два административных пункта перехода Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс местными сербами. Региональные СМИ сообщают, что перед новой базой пограничной полиции Косово распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
На фоне обострения ситуации Министерство обороны Сербии выступило с заявлением и опровергло данные о вводе военных на территорию Косово и Метохии, призвав не распространять дезинформацию. Никаких столкновений между армией Сербии и так называемой косовской полицией не было, уточнили в военном ведомстве.
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Как объявило правительство Косово, с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал живущих в крае сербов перерегистрировать автомобили "ради верховенства закона" и пообещал, что их не будут подвергать дополнительной таможенной процедуре. По словам Курти, это большая уступка, так как таможенный сбор за машину в среднем составляет около пяти тысяч евро. Кроме того, при перерегистрации не будут требовать прохождения техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от таксы в десять евро.
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Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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