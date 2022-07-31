https://ria.ru/20220731/kosovo-1806280826.html

В правительстве Сербии рассказали о целях косовоалбанских властей

В правительстве Сербии рассказали о целях косовоалбанских властей - РИА Новости, 31.07.2022

В правительстве Сербии рассказали о целях косовоалбанских властей

Запрет властей самопровозглашенной республики Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:45

2022-07-31T20:45

2022-07-31T20:46

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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Запрет властей самопровозглашенной республики Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из Косово и Метохии, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович.В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.В близлежащем к КПП "Ярине" городе центральной Сербии – Рашка – в воскресенье директор канцелярии по КиМ провел встречу с лидерами крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" и другими их представителями."Для Белграда неприемлема выдача временных документов на въезд и выезд, то есть отмена сербских личных документов на территории Косово и Метохии, как и перерегистрация номеров… Альбин Курти (Косовский "премьер" - ред.) хочет решение Приштины использовать, чтобы дополнительно дестабилизировать ситуацию и новый кризис – институциональное насилие над сербами в КиМ. То, что делает Курти, направлено напрямую против сербского народа в КиМ и своей целью имеет изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ" - заявил Петкович журналистам после встречи.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планирует с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20220731/kosovo-1806274237.html

https://ria.ru/20220731/provokatsii-1806224583.html

https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, альбин курти, александр вучич, никола селакович, косовска-митровица, косово, сербия, ми-35, миг-29