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Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы - РИА Новости, 31.07.2022
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Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы
Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы - РИА Новости, 31.07.2022
Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы
Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:16
2022-07-31T20:21
в мире
авто
альбин курти
александр вучич
никола селакович
косовска-митровица
сербия
миг-29
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы, передает портал издания "Вечерне новости".В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит". Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию авто с ранее выданными сербским руководством номерами.Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планирует с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенного Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806274237.html
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в мире, авто, альбин курти, александр вучич, никола селакович, косовска-митровица, сербия, миг-29, косово, ми-35
20:16 31.07.2022 (обновлено: 20:21 31.07.2022)
 
Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы

"Вечерне новости": албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы

© AFP 2022 / Armend NimaniСотрудники специального подразделения полиции Косово возле пограничного перехода Ярине. Архивное фото
Сотрудники специального подразделения полиции Косово возле пограничного перехода Ярине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Armend Nimani
Сотрудники специального подразделения полиции Косово возле пограничного перехода Ярине. Архивное фото. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы, передает портал издания "Вечерне новости".
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
"В южной части Косовска-Митровицы близ Главного моста, который разделяет северную и южную части города, находится около 200 собравшихся албанцев… Граждане (сербской национальности - ред.) собираются в северной части Косовска-Митровицы и планируют массово отправиться к месту Рударе на трассе к Звечану, где строятся баррикады", - передает портал.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит". Косовский "премьер" Альбин Курти провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине. После заседания совбеза власти самопровозглашенной республики заявили, что готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию авто с ранее выданными сербским руководством номерами.
Сотрудники специального подразделения полиции Косово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 20:04
На севере Косово раздались сигналы тревоги, люди строят баррикады
Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планирует с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенного Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".
Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 14:52
Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами
 
В миреАвтоАльбин КуртиАлександр ВучичНикола СелаковичКосовска-МитровицаСербияМиГ-29КосовоМи-35
 
 
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