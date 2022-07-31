https://ria.ru/20220731/kosovo-1806274237.html

На севере Косово раздались сигналы тревоги, люди строят баррикады

На севере Косово раздались сигналы тревоги, люди строят баррикады - РИА Новости, 31.07.2022

На севере Косово раздались сигналы тревоги, люди строят баррикады

В северных районах самопровозглашенной Республики Косово, где преимущественно живут сербы, включили сирены воздушной тревоги, передает портал издания "Вечерне... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:04

2022-07-31T20:04

2022-07-31T22:44

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БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. В северных районах самопровозглашенной Республики Косово, где преимущественно живут сербы, включили сирены воздушной тревоги, передает портал издания "Вечерне новости".Отмечается, что жители начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан."После 18:00 активированы сигналы воздушной тревоги в Косовска-Митровице... Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах…", — сообщает издание.Кроме того, по информации СМИ, около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, ведущего на северную сторону: там сербы планируют массово отправиться к месту, где строят баррикады.Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Глава государства призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит". Как объявило правительство Косово, с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Белград не признает номера RKS на своей территории. В прошлом году это привело к конфликту: Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами и перебросила на север края спецподразделение МВД ROSU. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП Ярине и Брняк и держали блокаду, хотя полиция пыталась разогнать их с помощью слезоточивого газа и спецсредств. После этого при посредничестве западных стран Белград и Приштина достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ.Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал живущих в крае сербов перерегистрировать автомобили "ради верховенства закона" и пообещал, что их не будут подвергать дополнительной таможенной процедуре. По словам Курти, это большая уступка, так как таможенный сбор за машину в среднем составляет около пяти тысяч евро. Кроме того, при перерегистрации не будут требовать прохождения техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от таксы в десять евро.Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220613/kosovo-1795027806.html

https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220623/integratsiya-1797494172.html

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в мире, александр вучич, никола селакович, альбин курти, косово, сербия, приштина, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии