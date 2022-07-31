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Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами - РИА Новости, 31.07.2022
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Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами
Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами - РИА Новости, 31.07.2022
Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами
Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:52
2022-07-31T22:44
в мире
авто
альбин курти
александр вучич
никола селакович
приштина
сербия
косово
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет "премьера" Альбина Курти.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Косовский "премьер" провел днем заседание "Совета национальной безопасности" в Приштине."Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной – ред.) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года", - цитирует Радио и телевидение Косово кабинет "главы правительства".Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20220731/vuchich-1806215244.html
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в мире, авто, альбин курти, александр вучич, никола селакович, приштина, сербия, косово, ми-35, миг-29, обострение ситуации на границе косово и сербии
14:52 31.07.2022 (обновлено: 22:44 31.07.2022)
 
Власти Косово готовы ввести запрет на въезд с сербскими документами

Власти Косово с 1 августа начнут применять на въезде запрет на сербские личные документы

© Depositphotos / megastockerЗнак въезд запрещен
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Depositphotos / megastocker
Знак въезд запрещен. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет "премьера" Альбина Курти.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
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"Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной – ред.) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года", - цитирует Радио и телевидение Косово кабинет "главы правительства".
Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планируют с 1 августа новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить "ад" для косовских сербов. Правительство самопровозглашенной республики Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово".
Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".
Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.
Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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