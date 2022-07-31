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Минск и Москва определили перечень проектов в сфере импортозамещения - РИА Новости, 31.07.2022
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Минск и Москва определили перечень проектов в сфере импортозамещения
Минск и Москва определили перечень проектов в сфере импортозамещения - РИА Новости, 31.07.2022
Минск и Москва определили перечень проектов в сфере импортозамещения
Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в 1,3 миллиарда долларов, работа по... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:41
2022-07-31T22:41
экономика
технологии
александр лукашенко
минск
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в 1,3 миллиарда долларов, работа по согласованию новых проектов продолжается, сообщил первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск предложил РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Он заявил, что согласно договоренностям с российским президентом Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.Он отметил, что эти проекты важны для машиностроения: в том числе предполагается создание собственного литья и расширение производства компонентов для сельскохозяйственного машиностроения, проекты в сфере производства лесозаготовительной техники. "По нашим оценкам, эти проекты, если создадим и выйдем на производственные мощности, - это замещение импорта только у нас, здесь в республике, - 300-400 миллионов долларов (в год – ред.). На российском рынке – около этой цифры. И экспортный потенциал – около 700 миллионов долларов", - заявил первый замминистра.По его словам, работа по теме производственной кооперации и импортозамещению идет и в рамках ЕАЭС. Чеботарь рассказал, что есть более 180 проектов во всех странах союза, в которых бизнес может принять участие. Он упомянул проект сквозной промышленной кооперации "евразийский электробус", который предполагает создание электробуса на базе компонентов, производимых в странах ЕАЭС.Первый замминистра рассказал, что Белоруссия и сама активно работает над импортозамещением, имеет план действий. По его словам, в первом квартале текущего года республика произвела импортозамещающей продукции на 2,7 миллиарда долларов, а по полугодию ожидается 6,5 миллиарда долларов.
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экономика, технологии, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, евразийский экономический союз
22:41 31.07.2022
 
Минск и Москва определили перечень проектов в сфере импортозамещения

Минск и Москва определили проекты в импортозамещении на 1,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в 1,3 миллиарда долларов, работа по согласованию новых проектов продолжается, сообщил первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск предложил РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Он заявил, что согласно договоренностям с российским президентом Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.
"В принципе, пул проектов определен, из 11-14. Сегодня эта работа не закончилась: идет диалог и отбор проектов. Тот набор проектов, который мы проработали - примерно на 1,3 миллиарда долларов (инвестиций – ред.)", - сказал Чеботарь телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что эти проекты важны для машиностроения: в том числе предполагается создание собственного литья и расширение производства компонентов для сельскохозяйственного машиностроения, проекты в сфере производства лесозаготовительной техники. "По нашим оценкам, эти проекты, если создадим и выйдем на производственные мощности, - это замещение импорта только у нас, здесь в республике, - 300-400 миллионов долларов (в год – ред.). На российском рынке – около этой цифры. И экспортный потенциал – около 700 миллионов долларов", - заявил первый замминистра.
По его словам, работа по теме производственной кооперации и импортозамещению идет и в рамках ЕАЭС. Чеботарь рассказал, что есть более 180 проектов во всех странах союза, в которых бизнес может принять участие. Он упомянул проект сквозной промышленной кооперации "евразийский электробус", который предполагает создание электробуса на базе компонентов, производимых в странах ЕАЭС.
Первый замминистра рассказал, что Белоруссия и сама активно работает над импортозамещением, имеет план действий. По его словам, в первом квартале текущего года республика произвела импортозамещающей продукции на 2,7 миллиарда долларов, а по полугодию ожидается 6,5 миллиарда долларов.
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ЭкономикаТехнологииАлександр ЛукашенкоМинскРоссияБелоруссияЕвразийский экономический союз
 
 
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