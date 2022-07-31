https://ria.ru/20220731/gumpomosch-1806163812.html

В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи

В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.07.2022

В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи

Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T05:53

2022-07-31T05:53

2022-07-31T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791075601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dc6fa194a1f89b2783768973367152b.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Российские военнослужащие доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области", – говорится в заявлении.Уточняется, что жители региона получили муку, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, а также медицинские препараты."Гуманитарная помощь из России – единственная возможность накормить семью для местных жителей", – добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область