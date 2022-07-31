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В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи
В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.07.2022
В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи
Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:53
2022-07-31T05:53
2022-07-31T08:18
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Российские военнослужащие доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области", – говорится в заявлении.Уточняется, что жители региона получили муку, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, а также медицинские препараты."Гуманитарная помощь из России – единственная возможность накормить семью для местных жителей", – добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, харьковская область
05:53 31.07.2022 (обновлено: 08:18 31.07.2022)
В Харьковскую область доставили 20 тонн гумпомощи
Минобороны сообщило о доставке в Харьковскую область 20 тонн гуманитарной помощи