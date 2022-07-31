https://ria.ru/20220731/gazoprovod-1806290959.html

В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы

В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы - РИА Новости, 01.08.2022

В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы

Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа... РИА Новости, 01.08.2022

2022-07-31T21:41

2022-07-31T21:41

2022-08-01T01:20

ильхам алиев

турция

азербайджан

грузия

tanap (газопровод)

ибрагим калын

природный газ

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР - в страны Южной Европы.Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом."Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP - проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", - подчеркнул представитель турецкого лидера.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805690868.html

турция

азербайджан

грузия

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ильхам алиев, турция, азербайджан, грузия, tanap (газопровод), ибрагим калын, природный газ