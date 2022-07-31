Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/gazoprovod-1806290959.html
В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы
В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы - РИА Новости, 01.08.2022
В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы
Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа... РИА Новости, 01.08.2022
2022-07-31T21:41
2022-08-01T01:20
ильхам алиев
турция
азербайджан
грузия
tanap (газопровод)
ибрагим калын
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739264599_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f4aa9016ed7fcb27e68b9a7511856c81.jpg
АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР - в страны Южной Европы.Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом."Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP - проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", - подчеркнул представитель турецкого лидера.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805690868.html
турция
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739264599_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_1e065d4e961ff67c10f6c3745c908de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ильхам алиев, турция, азербайджан, грузия, tanap (газопровод), ибрагим калын, природный газ
21:41 31.07.2022 (обновлено: 01:20 01.08.2022)
 
В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа для Европы

Представитель Эрдогана Калым назвал TANAP альтернативой российским поставкам газа в Европу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР - в страны Южной Европы.
"Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом.
"Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP - проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", - подчеркнул представитель турецкого лидера.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:59
Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России
 
Ильхам АлиевТурцияАзербайджанГрузияTANAP (газопровод)Ибрагим КалынПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала