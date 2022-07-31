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В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор - РИА Новости, 31.07.2022
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В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор
В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор - РИА Новости, 31.07.2022
В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:24
2022-07-31T15:30
происшествия
авто
ставропольский край
астрахань
ставрополь
угибдд
chevrolet
владимир владимиров
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу Петровского округа. В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились 9 пассажиров.Позже губернатор Ставропольского края сообщил, что в ДТП погибли восемь и пострадали шесть человек."Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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происшествия, авто, ставропольский край, астрахань, ставрополь, угибдд, chevrolet, владимир владимиров, дтп
15:24 31.07.2022 (обновлено: 15:30 31.07.2022)
 
В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор

Губернатор Ставрополья Владимиров: в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек

© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краюДТП на 502 км. автодороги Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
ДТП на 502 км. автодороги Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси Газель и легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
ДТП на 502 км. автодороги Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу Петровского округа. В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились 9 пассажиров.
Позже губернатор Ставропольского края сообщил, что в ДТП погибли восемь и пострадали шесть человек.
"Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайАстраханьСтавропольУГИБДДChevroletВладимир ВладимировДТП
 
 
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