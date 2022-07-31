https://ria.ru/20220731/dtp-1806224222.html

В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор

В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор - РИА Новости, 31.07.2022

В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:24

2022-07-31T15:24

2022-07-31T15:30

происшествия

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ставропольский край

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угибдд

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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу Петровского округа. В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились 9 пассажиров.Позже губернатор Ставропольского края сообщил, что в ДТП погибли восемь и пострадали шесть человек."Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220730/dtp-1806016818.html

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