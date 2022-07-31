15:24 31.07.2022 (обновлено: 15:30 31.07.2022)
В Ставрополье в ДТП погибли пять человек, уточнил губернатор
Губернатор Ставрополья Владимиров: в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краюДТП на 502 км. автодороги Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
ДТП на 502 км. автодороги Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли не восемь, а пять человек.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу Петровского округа. В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились 9 пассажиров.
Позже губернатор Ставропольского края сообщил, что в ДТП погибли восемь и пострадали шесть человек.
"Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.