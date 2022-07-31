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Лидер греческой партии заявил о дружбе народов в письме Путину - РИА Новости, 31.07.2022
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Лидер греческой партии заявил о дружбе народов в письме Путину
Лидер греческой партии заявил о дружбе народов в письме Путину - РИА Новости, 31.07.2022
Лидер греческой партии заявил о дружбе народов в письме Путину
Лидер греческой внепарламентской политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис в открытом письме президенту России... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:11
2022-07-31T16:48
андрей маслов
россия
греция
украина
сириза
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Лидер греческой внепарламентской политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что греческий народ был и останется другом русского народа, а большинство греков не согласны с политикой правительства Кириакоса Мицотакиса.Посол России в Афинах Андрей Маслов несколько дней назад отмечал, что туристическая отрасль Греции несёт огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. По его словам, двусторонние отношения РФ и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет."В последние четыре года отношения между Россией и Грецией переживали и продолжают переживать серьезный кризис. После высылки в 2018 году российских дипломатов правительством СИРИЗА наступил кризис на Украине, который расширил дипломатический раскол между нашими странами. Сегодня греческое правительство, полностью согласующееся с политическим и стратегическим выбором Запада, предпочитает позиционировать себя на стороне стран, которые выступают против России и ее выбора", - говорится в письме политика.По словам Коцаилидиса, правительство Мицотакиса игнорирует давние исторические связи между двумя народами, присоединяется к силам, которые хотят навязать России свой политический выбор, и участвует в таких действиях, как экономические санкции против России и ее народа. "Хочу заверить вас, что эта политика не выражает мнение подавляющего большинства греческого народа, желающего продолжения хороших и конструктивных отношений между нашими странами на основе уважения принципов международного права", - указывается в письме.Как отмечает лидер партии, "временный кризис" на Украине не должен привести к продолжительному ухудшению отношений между двумя странами. "Греческий народ был, есть и останется другом и братом русского народа, независимо от выбора правительств, и это должно быть постоянным и непрестанным стремлением всех нас. Ведь многовековое и многочисленное присутствие греков как в России, так и на Украине и мирное сосуществование с русским и украинским народом на протяжении тысячелетий является лучшим свидетельством и гарантией на будущее", - заявил Коцаилидис. Он выразил надежду, что народы Греции и России снова будут рядом на пути созидания и развития."Всегреческое движение греко-российской дружбы" (ПАКИЕФ) было учреждено в мае 2018 года. Среди своих задач партия называет "недопущение международной изоляции страны и стремление к геополитическим союзам с другими государствами, стремление к объединению всех европейских народов, от Гибралтара до Урала, дальнейшее развитие дружеских отношений и более тесное сотрудничество между Грецией и Россией, постепенный геополитический поворот страны к исторически традиционно дружественной России в рамках полицентричной внешней политики".
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/krizis-1804980607.html
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андрей маслов, россия, греция, украина, сириза
16:11 31.07.2022 (обновлено: 16:48 31.07.2022)
 
Лидер греческой партии заявил о дружбе народов в письме Путину

Коцаилидис в письме Путину заявил о несогласии с политикой правительства Мицотакиса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава делегации, председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис
Глава делегации, председатель партии Всегреческое движение греко-российской дружбы Иоаннис Коцаилидис - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава делегации, председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис. Архивное фото
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Лидер греческой внепарламентской политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что греческий народ был и останется другом русского народа, а большинство греков не согласны с политикой правительства Кириакоса Мицотакиса.
Посол России в Афинах Андрей Маслов несколько дней назад отмечал, что туристическая отрасль Греции несёт огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. По его словам, двусторонние отношения РФ и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет.
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:03В мире
Двусторонних отношений России и Греции "больше нет", заявил посол
"В последние четыре года отношения между Россией и Грецией переживали и продолжают переживать серьезный кризис. После высылки в 2018 году российских дипломатов правительством СИРИЗА наступил кризис на Украине, который расширил дипломатический раскол между нашими странами. Сегодня греческое правительство, полностью согласующееся с политическим и стратегическим выбором Запада, предпочитает позиционировать себя на стороне стран, которые выступают против России и ее выбора", - говорится в письме политика.
По словам Коцаилидиса, правительство Мицотакиса игнорирует давние исторические связи между двумя народами, присоединяется к силам, которые хотят навязать России свой политический выбор, и участвует в таких действиях, как экономические санкции против России и ее народа. "Хочу заверить вас, что эта политика не выражает мнение подавляющего большинства греческого народа, желающего продолжения хороших и конструктивных отношений между нашими странами на основе уважения принципов международного права", - указывается в письме.
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25 июля, 14:03
Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива
Как отмечает лидер партии, "временный кризис" на Украине не должен привести к продолжительному ухудшению отношений между двумя странами. "Греческий народ был, есть и останется другом и братом русского народа, независимо от выбора правительств, и это должно быть постоянным и непрестанным стремлением всех нас. Ведь многовековое и многочисленное присутствие греков как в России, так и на Украине и мирное сосуществование с русским и украинским народом на протяжении тысячелетий является лучшим свидетельством и гарантией на будущее", - заявил Коцаилидис. Он выразил надежду, что народы Греции и России снова будут рядом на пути созидания и развития.
"Всегреческое движение греко-российской дружбы" (ПАКИЕФ) было учреждено в мае 2018 года. Среди своих задач партия называет "недопущение международной изоляции страны и стремление к геополитическим союзам с другими государствами, стремление к объединению всех европейских народов, от Гибралтара до Урала, дальнейшее развитие дружеских отношений и более тесное сотрудничество между Грецией и Россией, постепенный геополитический поворот страны к исторически традиционно дружественной России в рамках полицентричной внешней политики".
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