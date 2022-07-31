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Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022
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Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке
Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022
Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке
Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:40
2022-07-31T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Отмечается, что пострадавший доставлен в одну из городских больниц.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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в мире, украина, киев
20:40 31.07.2022
 
Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке

Штаб обороны ДНР: житель подорвался на противопехотной мине в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В Петровском районе Донецка по улице Лохтина мирный житель 1978 года рождения получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещённую мину ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что пострадавший доставлен в одну из городских больниц.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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