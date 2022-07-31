https://ria.ru/20220731/donetsk-1806279935.html

Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке

Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022

Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке

Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:40

2022-07-31T20:40

2022-07-31T20:40

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Отмечается, что пострадавший доставлен в одну из городских больниц.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, киев