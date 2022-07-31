Мирный житель подорвался на противопехотной мине в Донецке
Штаб обороны ДНР: житель подорвался на противопехотной мине в Петровском районе Донецка
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В Петровском районе Донецка по улице Лохтина мирный житель 1978 года рождения получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещённую мину ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что пострадавший доставлен в одну из городских больниц.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.