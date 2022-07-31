Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donetsk-1806258060.html
ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке
ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022
ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке
Украинские войска обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, в результате обстрела погиб охранник, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T18:14
2022-07-31T18:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
куйбышевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/63/1560356340_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_83f613b826798150770abe36dba5c5f9.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, в результате обстрела погиб охранник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле завода алюминиевых профилей (улица Химиков, 42б) в Куйбышевском районе украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения. Он работал охранником на предприятии", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220731/mina-1806246454.html
донецк (днр)
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/63/1560356340_54:0:906:639_1920x0_80_0_0_82c04cd639c3c47674617a87a58d37e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), днр, вооруженные силы украины, куйбышевский район
18:14 31.07.2022 (обновлено: 18:18 31.07.2022)
 
ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке

ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, погиб охранник

CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділівУчения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, в результате обстрела погиб охранник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"При обстреле завода алюминиевых профилей (улица Химиков, 42б) в Куйбышевском районе украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения. Он работал охранником на предприятии", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
17:22Специальная военная операция на Украине
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ДНРВооруженные силы УкраиныКуйбышевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала