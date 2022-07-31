https://ria.ru/20220731/donetsk-1806258060.html

ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке

ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке

Украинские войска обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, в результате обстрела погиб охранник, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:14

2022-07-31T18:14

2022-07-31T18:18

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

днр

вооруженные силы украины

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, в результате обстрела погиб охранник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле завода алюминиевых профилей (улица Химиков, 42б) в Куйбышевском районе украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения. Он работал охранником на предприятии", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220731/mina-1806246454.html

донецк (днр)

куйбышевский район

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донецк (днр), днр, вооруженные силы украины, куйбышевский район