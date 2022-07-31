https://ria.ru/20220731/dnr-1806213114.html

Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:06

2022-07-31T14:06

2022-07-31T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, украина, донецк (днр)