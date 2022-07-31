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Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:06
2022-07-31T14:06
2022-07-31T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, украина, донецк (днр)
14:06 31.07.2022 (обновлено: 14:07 31.07.2022)
Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка