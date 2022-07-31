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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье - РИА Новости, 31.07.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье - РИА Новости, 31.07.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность" в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:32
2022-07-31T16:32
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность" в Приморье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным прокуратуры, дети отравились в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива. В ведомстве уточняли, что проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей. Согласно информации регионального управления СК, отравились 43 ребенка."…Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность", - говорится в сообщении.По данным ведомства, были госпитализированы более 40 детей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20220729/deti-1805881955.html
россия
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
16:32 31.07.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере "Юность" в Приморье

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкДети в больнице
Дети в больнице - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность" в Приморье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным прокуратуры, дети отравились в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива. В ведомстве уточняли, что проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей. Согласно информации регионального управления СК, отравились 43 ребенка.
"…Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, были госпитализированы более 40 детей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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