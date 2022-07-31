https://ria.ru/20220731/delo-1806236791.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье - РИА Новости, 31.07.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность" в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:32

2022-07-31T16:32

2022-07-31T16:32

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность" в Приморье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным прокуратуры, дети отравились в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива. В ведомстве уточняли, что проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей. Согласно информации регионального управления СК, отравились 43 ребенка."…Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере "Юность", - говорится в сообщении.По данным ведомства, были госпитализированы более 40 детей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20220729/deti-1805881955.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)