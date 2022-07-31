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СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка - РИА Новости, 31.07.2022
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СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка
СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка - РИА Новости, 31.07.2022
СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка
Блогера Дмитрия Городецкого задержали во Львове за пост в социальных сетях, где он выразил недовольство по поводу неприятия в городе русского языка, пишет... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:22
2022-07-31T17:15
в мире
сергей лавров
львов
украина
харьков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогера Дмитрия Городецкого задержали во Львове за пост в социальных сетях, где он выразил недовольство по поводу неприятия в городе русского языка, пишет издание "Страна".Сообщается, что Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он опубликовал видеозапись, в которой рассказывает, что русский язык в городе называют "языком оккупанта" и призывают на нем не говорить."Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" — задался вопросом блогер.В свою очередь, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский обвинил Городецкого в предательстве и пропаганде "русского мира", пообещав десять тысяч гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес блогера. В итоге автора видео нашли и предали Службе безопасности Украины, сейчас он находится в "фильтрационном лагере", передает СМИ.В последние годы на Украине массово запрещают все русское. Так, в школах Львовской области убрали классы обучением на русском языке, а в Харьковском национальном университете имени Каразина больше нет кафедры русского языка и литературы. На ее базе создали новую кафедру славянской филологии с преподаванием польского языка и польской литературы. Кроме того, Киевский городской совет 1 июля сообщил о проекте, который запретит публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html
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в мире, сергей лавров, львов, украина, харьков, служба безопасности украины
16:22 31.07.2022 (обновлено: 17:15 31.07.2022)
 
СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка

"Страна": во Львове задержали блогера Городецкого, недовольного неприятием русского языка

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогера Дмитрия Городецкого задержали во Львове за пост в социальных сетях, где он выразил недовольство по поводу неприятия в городе русского языка, пишет издание "Страна".
Сообщается, что Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он опубликовал видеозапись, в которой рассказывает, что русский язык в городе называют "языком оккупанта" и призывают на нем не говорить.
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"Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" — задался вопросом блогер.
В свою очередь, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский обвинил Городецкого в предательстве и пропаганде "русского мира", пообещав десять тысяч гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес блогера. В итоге автора видео нашли и предали Службе безопасности Украины, сейчас он находится в "фильтрационном лагере", передает СМИ.
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В последние годы на Украине массово запрещают все русское. Так, в школах Львовской области убрали классы обучением на русском языке, а в Харьковском национальном университете имени Каразина больше нет кафедры русского языка и литературы. На ее базе создали новую кафедру славянской филологии с преподаванием польского языка и польской литературы. Кроме того, Киевский городской совет 1 июля сообщил о проекте, который запретит публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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