https://ria.ru/20220731/bloger-1806235721.html

СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка

СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка - РИА Новости, 31.07.2022

СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка

Блогера Дмитрия Городецкого задержали во Львове за пост в социальных сетях, где он выразил недовольство по поводу неприятия в городе русского языка, пишет... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:22

2022-07-31T16:22

2022-07-31T17:15

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогера Дмитрия Городецкого задержали во Львове за пост в социальных сетях, где он выразил недовольство по поводу неприятия в городе русского языка, пишет издание "Страна".Сообщается, что Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он опубликовал видеозапись, в которой рассказывает, что русский язык в городе называют "языком оккупанта" и призывают на нем не говорить."Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" — задался вопросом блогер.В свою очередь, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский обвинил Городецкого в предательстве и пропаганде "русского мира", пообещав десять тысяч гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес блогера. В итоге автора видео нашли и предали Службе безопасности Украины, сейчас он находится в "фильтрационном лагере", передает СМИ.В последние годы на Украине массово запрещают все русское. Так, в школах Львовской области убрали классы обучением на русском языке, а в Харьковском национальном университете имени Каразина больше нет кафедры русского языка и литературы. На ее базе создали новую кафедру славянской филологии с преподаванием польского языка и польской литературы. Кроме того, Киевский городской совет 1 июля сообщил о проекте, который запретит публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html

https://ria.ru/20220730/rossiya-1806150249.html

https://ria.ru/20220625/pamyatniki-1798127083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, львов, украина, харьков, служба безопасности украины