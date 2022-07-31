https://ria.ru/20220731/artilleriya-1806288831.html

ВСУ применяют артиллерию и дроны на харьковском направлении

ВСУ применяют артиллерию и дроны на харьковском направлении - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ применяют артиллерию и дроны на харьковском направлении

Украинские войска применяют артиллерию и ударные беспилотники на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:28

2022-07-31T21:28

2022-07-31T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска применяют артиллерию и ударные беспилотники на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Апостол".Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, в том числе боевиков националистического формирования "Кракен". "Апостол" уточнил РИА Новости, что украинские войска регулярно несут потери на харьковском направлении."Работает ствольная артиллерия противника, работают ракетные системы залпового огня: "Ураган", "Смерч", практически из всех видов орудий, которые только возможны, противник наносит удары, в том числе и ударными беспилотниками", - рассказал Апостол.Он уточнил, что бойцы Народной милиции ЛНР успешно удерживают линию фронта и не дают противнику продвигаться. По его словам, подразделения ЛНР полностью обеспечены вооружением и боеприпасами для выполнения боевых задач.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика