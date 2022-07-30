https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html

Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению

Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению - РИА Новости, 30.07.2022

Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению

Медицинские специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прибыли в город Макеевка Донецкой Народной Республики, чтобы организовать медицинскую... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:28

2022-07-30T20:28

2022-07-30T20:29

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

наталья комарова

макеевка

мариуполь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Медицинские специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прибыли в город Макеевка Донецкой Народной Республики, чтобы организовать медицинскую помощь для ее жителей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.По словам главы депздрава региона, медики также оценят возможность и необходимость направления пациентов на лечение в специализированные центры автономного округа.Как добавил заведующий хирургическим отделением №1 Сургутской ОКБ Дмитрий Шабанов, объем помощи будет определен на месте. В основном действовать придется по ситуации, но, по его словам, врачи готовы ко всем потенциальным трудностям.Итогом работы врачей из Югры на территории Макеевки должно стать четкое определение того, в каких именно специалистах нуждается местное население и какой объем медпомощи сможет оказать округ.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20220712/yugra-1802029677.html

макеевка

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, наталья комарова, макеевка, мариуполь