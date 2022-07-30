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Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению - РИА Новости, 30.07.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html
Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению
Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению - РИА Новости, 30.07.2022
Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению
Медицинские специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прибыли в город Макеевка Донецкой Народной Республики, чтобы организовать медицинскую... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:28
2022-07-30T20:29
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
макеевка
мариуполь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Медицинские специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прибыли в город Макеевка Донецкой Народной Республики, чтобы организовать медицинскую помощь для ее жителей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.По словам главы депздрава региона, медики также оценят возможность и необходимость направления пациентов на лечение в специализированные центры автономного округа.Как добавил заведующий хирургическим отделением №1 Сургутской ОКБ Дмитрий Шабанов, объем помощи будет определен на месте. В основном действовать придется по ситуации, но, по его словам, врачи готовы ко всем потенциальным трудностям.Итогом работы врачей из Югры на территории Макеевки должно стать четкое определение того, в каких именно специалистах нуждается местное население и какой объем медпомощи сможет оказать округ.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20220712/yugra-1802029677.html
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здоровье - общество, наталья комарова, макеевка, мариуполь
20:28 30.07.2022 (обновлено: 20:29 30.07.2022)
 
Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению

Югорские врачи прибыли в Макеевку в ДНР для оказания медпомощи населению

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник выполняет забор крови
Медицинский работник выполняет забор крови - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник выполняет забор крови . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Медицинские специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прибыли в город Макеевка Донецкой Народной Республики, чтобы организовать медицинскую помощь для ее жителей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"Сформирована первая команда из четырех специалистов Ханты-Мансийской, Сургутской окружных клинических больниц, региональных кардиоцентра и травматологического центра. Задача перед нашими медиками стоит одна – оказывать практическую помощь жителям Макеевки. Там на сегодняшний день около 20 больниц разного размера, где необходимо содействие югорчан", – приводятся в сообщении слова директора регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского.
По словам главы депздрава региона, медики также оценят возможность и необходимость направления пациентов на лечение в специализированные центры автономного округа.
Как добавил заведующий хирургическим отделением №1 Сургутской ОКБ Дмитрий Шабанов, объем помощи будет определен на месте. В основном действовать придется по ситуации, но, по его словам, врачи готовы ко всем потенциальным трудностям.
Итогом работы врачей из Югры на территории Макеевки должно стать четкое определение того, в каких именно специалистах нуждается местное население и какой объем медпомощи сможет оказать округ.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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