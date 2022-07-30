https://ria.ru/20220730/turtsiya-1806064735.html
Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию
Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 30.07.2022
Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию
Экспорт турецких товаров в Россию в июне вырос на 46 процентов по сравнению с показателями 2021 года и на 52 процента относительно прошлого месяца, сообщил... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:02
2022-07-30T15:02
2022-07-30T15:57
экономика
россия
турция
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экспорт турецких товаров в Россию в июне вырос на 46 процентов по сравнению с показателями 2021 года и на 52 процента относительно прошлого месяца, сообщил Турецкий институт статистики.Согласно опубликованным данным, за июнь турецкие партнеры заработали около 791,4 миллиона долларов, тогда как в мае эта сумма составила 518,8 миллиона.Среди наиболее популярных экспортных товаров — фрукты и орехи — их завезли на 168 миллионов долларов. Также заметно увеличились продажа автомобилей, необходимого оборудования и комплектующих.По прогнозам экспертов, если европейские страны продолжат сокращать поставки из-за санкций, Турция может выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших стран — экспортеров в Россию, уступая только Китаю, Белоруссии, Германии и Казахстану.Кроме того, в период с января по июнь Россия занимала лидирующую позицию по поставкам в Турцию: они достигли 27,7 миллиарда долларов, что составляет почти 16 процентов от всего российского импорта.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.При этом, по данным издания The National Interest, профицит внешней торговли России во втором квартале этого года составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805200232.html
https://ria.ru/20220720/turtsiya-1803704006.html
https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803219526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, китай, санкции в отношении россии
15:02 30.07.2022 (обновлено: 15:57 30.07.2022)
Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию
Турция в июне увеличила на 46 процентов экспорт товаров в Россию
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Экспорт турецких товаров в Россию в июне вырос на 46 процентов по сравнению с показателями 2021 года и на 52 процента относительно прошлого месяца, сообщил Турецкий институт статистики
.
Согласно опубликованным данным, за июнь турецкие партнеры заработали около 791,4 миллиона долларов, тогда как в мае эта сумма составила 518,8 миллиона.
Среди наиболее популярных экспортных товаров — фрукты и орехи — их завезли на 168 миллионов долларов. Также заметно увеличились продажа автомобилей, необходимого оборудования и комплектующих.
По прогнозам экспертов, если европейские страны продолжат сокращать поставки из-за санкций, Турция может выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших стран — экспортеров в Россию, уступая только Китаю
, Белоруссии, Германии и Казахстану.
Кроме того, в период с января по июнь Россия занимала лидирующую позицию по поставкам в Турцию: они достигли 27,7 миллиарда долларов, что составляет почти 16 процентов от всего российского импорта.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
При этом, по данным издания The National Interest, профицит внешней торговли России во втором квартале этого года составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.