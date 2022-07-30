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Киргизия и КНР заинтересованы в наращивании товарооборота между странами

Киргизия и КНР заинтересованы в наращивании товарооборота между странами - РИА Новости, 30.07.2022

Киргизия и КНР заинтересованы в наращивании товарооборота между странами

Киргизия и Китай заинтересованы наращивании товарооборота и грузопотока между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:22

2022-07-30T17:22

2022-07-30T17:22

цены на нефть

ван и (политик)

садыр жапаров

си цзиньпин

бишкек

киргизия

китай

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БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости. Киргизия и Китай заинтересованы наращивании товарооборота и грузопотока между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД.Сообщается, что в субботу прошла встреча министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева с его китайским коллегой Ван И, который находится в Бишкеке с официальным визитом.По его словам, также в ходе встречи министры "выразили единство мнений о важности практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"."Кулубаев отметил, что сотрудничество с Китаем имеет приоритетный характер во внешней политике Кыргызской Республики. Между Кыргызстаном и Китаем нет никаких политических причин и разногласий, препятствующих дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений, которые характеризуются всесторонним стратегическим партнерством", - уточнили в МИД.В сообщении подчеркивается, что "за прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном достигнуты значительные результаты по всем приоритетным сферам двустороннего взаимодействия"."Стороны намерены и далее укреплять политический диалог и прилагать усилия для реализации достигнутых между президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и председателем Китая господином Си Цзиньпином договоренностей по дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20220729/kumtor-1805886825.html

бишкек

киргизия

китай

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Евгения Нефедова

цены на нефть, ван и (политик), садыр жапаров, си цзиньпин, бишкек, киргизия, китай