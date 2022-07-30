Киргизия и КНР заинтересованы в наращивании товарооборота между странами
Киргизия и Китай заинтересованы наращивании товарооборота и грузопотока между странами
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 30 июл - РИА Новости. Киргизия и Китай заинтересованы наращивании товарооборота и грузопотока между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД.
"Стороны заинтересованы в повышении уровня товарооборота и увеличении объемов грузопотока, оптимизации работы пунктов пропуска на границе, экспорте кыргызской сельскохозяйственной продукции в Китай. Стороны также договорились вести работу по развитию электронной коммерции и привлечению инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии в Кыргызстане", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также в ходе встречи министры "выразили единство мнений о важности практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".
"Кулубаев отметил, что сотрудничество с Китаем имеет приоритетный характер во внешней политике Кыргызской Республики. Между Кыргызстаном и Китаем нет никаких политических причин и разногласий, препятствующих дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений, которые характеризуются всесторонним стратегическим партнерством", - уточнили в МИД.
В сообщении подчеркивается, что "за прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном достигнуты значительные результаты по всем приоритетным сферам двустороннего взаимодействия".
"Стороны намерены и далее укреплять политический диалог и прилагать усилия для реализации достигнутых между президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и председателем Китая господином Си Цзиньпином договоренностей по дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.