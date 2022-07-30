https://ria.ru/20220730/stagflyatsiya-1806116417.html

Эксперты предупредили США о риске затяжной стагфляции в экономике

Эксперты предупредили США о риске затяжной стагфляции в экономике - РИА Новости, 30.07.2022

Эксперты предупредили США о риске затяжной стагфляции в экономике

США столкнулись с риском перехода в состояние затяжной стагфляции, при которой наблюдается спад в экономике и рецессия одновременно с высокими темпами роста... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:29

2022-07-30T18:29

2022-07-30T20:11

экономика

джо байден

сша

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США столкнулись с риском перехода в состояние затяжной стагфляции, при которой наблюдается спад в экономике и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен, сообщили РИА Новости американские экономисты.В четверг минторг США отчитался о сокращении ВВП во втором квартале на 0,9% в пересчете на год вслед за падением на 1,6% в первом квартале 2022 года, что технически свидетельствует о рецессии в стране. При этом инфляция в США в последние месяцы успела побить 40-летние рекорды.Несмотря на то, что президент США Джо Байден, а также его администрация и руководители финансового блока страны, отказываются признавать рецессию, ряд политических лидеров придерживаются иной точки зрения. Так, в пятницу мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс заявил, что Соединенные Штаты не только уже находятся в состоянии рецессии, но и финансовый сектор страны стоит перед угрозой коллапса.С подобной оценкой текущей ситуации согласен эксперт по международной торговле аналитик Алан Тонелсон."Вопрос о наступлении рецессии в этом году или в следующем не так важен, как угроза того, что американская экономика погрузится в долгий период стагфляции", - считает он.По мнению Тонелсона, восстановление экономической активности может проходить исторически низкими темпами, сравнимыми с периодом после Великой депрессии в США."Сейчас рост производительности остается слабым, в ФРС и конгрессе ждут среднесрочные темпы роста экономики ниже 2%, инфляция будет высокой и в 2023 году. Стагфляция может оказаться затяжной и непрекращающейся", - отмечает эксперт.Негативную оценку поддерживает и специалист по исследованиям в экономическом институте Леви Маршал Ауербак."Мы наблюдаем ухудшение практически всех экономических индикаторов, включая продажи домов на первичном и вторичном рынке, начало нового строительства, реальные расходы на него и промышленное производство", - отмечает эксперт."Все данные исследования и первоначальные запросы (на выплату пособий по безработице) указывают на ухудшение состояния рынка труда. В среднестатистическом домохозяйстве США каждые 3 месяца происходит смена работы, что является серьезным негативным фактором", - добавил он.По мнению старшего преподавателя на пенсии Брауновского университета Барри Фридмана, у ФРС США есть возможность избежать риска перехода в затяжную стагфляцию."В рыночных условиях существует возможность обуздать цены за счет ограничения спроса или роста предложения. Соответственно, та часть инфляции, которая вызвана избыточным спросом, может быть снижена ограничительными бюджетными или кредитно-денежными инструментами", - считает Фридман."Будет больно, но в результате период стагфляции может оказаться короче, чем в ряде предыдущих циклов", - добавил он.В то же время, финансовый аналитик и бывший управляющий хедж-фонда Чарльз Ортел полагает, что период экономического спада в экономике с одновременно высокой инфляцией окажется затяжным для США."Администрация (Джо) Байдена продолжает неудачные попытки создать благоприятные условия для восстановления долгосрочных инвестиций капитала в американскую экономику", - заявил Ортел."Издержки продолжают неуклонный рост, так что инфляция уже стала той реальностью, которую пришлось принять", - добавил он.По словам эксперта, в сентябре ситуация в экономике может обостриться, а изменение текущего курса возможно при смене руководителей, отвечающих за экономическую политику США, в частности, при победе республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре."Американцы могут вскоре получить более экономически грамотных законодателей в Палате представителей и Сенате, которые смягчат худшие из ударов Белого дома и тех, кто разжигает войну против капитализма", - считает Ортел."Мало кто в администрации Байдена разбирается в базовых принципах экономики или финансах. Сейчас время для сокращения персональных расходов, снижения долга и роста сбережений, а не для новых заимствований ради эпических расходов на сказочные программы социальной справедливости", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html

https://ria.ru/20220729/tseny-1805840431.html

https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html

https://ria.ru/20220727/mcdonalds-1805354277.html

https://ria.ru/20220723/bayden-1804448162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, джо байден, сша, федеральная резервная система сша