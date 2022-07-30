https://ria.ru/20220730/shvetsiya-1806113685.html

Швеция этой зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии

Швеция этой зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии - РИА Новости, 30.07.2022

Швеция этой зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии

Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии, предупредил главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:06

2022-07-30T18:06

2022-07-30T18:06

в мире

швеция

мальме

жкх

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии, предупредил главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард."Это может произойти этой зимой", - заявил Дамсгард газете Dagens Nyheter.По словам Дамсгарда, отключение может произойти автоматически или вручную.Как отмечает газета Aftonbladet, в зоне наибольшего риска находится район электроснабжения Мальме на юге Швеции. По данным издания, граждане могут столкнуться с отключениями электроэнергии, в первую очередь, по утрам и вечерам, когда ее потребление особенно велико.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/frantsiya-1803401785.html

швеция

мальме

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в мире, швеция, мальме , жкх