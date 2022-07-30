https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html

Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"

Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым" - РИА Новости, 30.07.2022

Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"

Президент Молдавии Майя Санду не пользуется популярностью в стране, но хорошо принимается за ее пределами, поэтому ее можно назвать "молдавским Горбачевым",... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:36

2022-07-30T14:36

2022-07-30T14:42

в мире

майя санду

румыния

молдавия

игорь додон

михаил горбачев

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не пользуется популярностью в стране, но хорошо принимается за ее пределами, поэтому ее можно назвать "молдавским Горбачевым", считает экс-президент страны Игорь Додон."Майя Санду стала молдавским Горбачевым. Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, Санду ездит за границу за дозой оптимизма, за аплодисментами, потому что в стране "ей никто не хлопает и не будет хлопать". Он призвал ее не путешествовать, а заняться делами страны.Говоря о румынских политологах, Додон сделал отсылку на тот факт, что многочисленные опросы, проведенные с участием экспертов в области политики из Румынии, отмечают падение рейтинга президента Санду со стороны населения.Недавний опрос, проведенный Институтом маркетинга и исследований IMAS, показал, что жители республики больше верят в способности самого Додона управлять страной. Они назвали его лучшим в вопросах решения проблем простых граждан, развития экономики, обеспечения безопасности страны и переговоров с Россией. При этом, Санду назвали лучшей лишь в области наведения порядка в области системы юстиции.

https://ria.ru/20220728/moldaviya-1805631440.html

https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html

румыния

молдавия

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в мире, майя санду, румыния, молдавия, игорь додон, михаил горбачев