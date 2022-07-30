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Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым" - РИА Новости, 30.07.2022
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Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"
Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым" - РИА Новости, 30.07.2022
Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"
Президент Молдавии Майя Санду не пользуется популярностью в стране, но хорошо принимается за ее пределами, поэтому ее можно назвать "молдавским Горбачевым",... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:36
2022-07-30T14:42
в мире
майя санду
румыния
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игорь додон
михаил горбачев
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не пользуется популярностью в стране, но хорошо принимается за ее пределами, поэтому ее можно назвать "молдавским Горбачевым", считает экс-президент страны Игорь Додон."Майя Санду стала молдавским Горбачевым. Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, Санду ездит за границу за дозой оптимизма, за аплодисментами, потому что в стране "ей никто не хлопает и не будет хлопать". Он призвал ее не путешествовать, а заняться делами страны.Говоря о румынских политологах, Додон сделал отсылку на тот факт, что многочисленные опросы, проведенные с участием экспертов в области политики из Румынии, отмечают падение рейтинга президента Санду со стороны населения.Недавний опрос, проведенный Институтом маркетинга и исследований IMAS, показал, что жители республики больше верят в способности самого Додона управлять страной. Они назвали его лучшим в вопросах решения проблем простых граждан, развития экономики, обеспечения безопасности страны и переговоров с Россией. При этом, Санду назвали лучшей лишь в области наведения порядка в области системы юстиции.
https://ria.ru/20220728/moldaviya-1805631440.html
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в мире, майя санду, румыния, молдавия, игорь додон, михаил горбачев
14:36 30.07.2022 (обновлено: 14:42 30.07.2022)
 
Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"

Додон: президент Санду стала для народа республики "молдавским Горбачевым"

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не пользуется популярностью в стране, но хорошо принимается за ее пределами, поэтому ее можно назвать "молдавским Горбачевым", считает экс-президент страны Игорь Додон.
"Майя Санду стала молдавским Горбачевым. Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад", - написал Додон в Telegram-канале.
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Додон призвал Санду отправить правительство в отставку
По его словам, Санду ездит за границу за дозой оптимизма, за аплодисментами, потому что в стране "ей никто не хлопает и не будет хлопать". Он призвал ее не путешествовать, а заняться делами страны.
Говоря о румынских политологах, Додон сделал отсылку на тот факт, что многочисленные опросы, проведенные с участием экспертов в области политики из Румынии, отмечают падение рейтинга президента Санду со стороны населения.
Недавний опрос, проведенный Институтом маркетинга и исследований IMAS, показал, что жители республики больше верят в способности самого Додона управлять страной. Они назвали его лучшим в вопросах решения проблем простых граждан, развития экономики, обеспечения безопасности страны и переговоров с Россией. При этом, Санду назвали лучшей лишь в области наведения порядка в области системы юстиции.
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В миреМайя СандуРумынияМолдавияИгорь ДодонМихаил Горбачев
 
 
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