https://ria.ru/20220730/saakashvili-1806151098.html
Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат
Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат - РИА Новости, 30.07.2022
Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию "Единое национальное движение", заявил его... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:35
2022-07-30T22:35
2022-07-30T22:35
в мире
грузия
единое национальное движение
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию "Единое национальное движение", заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.Саакашвили является основателем самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение"."Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти", – сказал адвокат журналистам.По его словам, "он вообще уходит из грузинской политики, не только из "Национального движения", теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики".Адвокат утверждает, что "Саакашвили больше не интересна политика".
https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html
https://ria.ru/20220722/kandidat-1804162200.html
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в мире, грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили
Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат
Адвокат Гелбахиани: Саакашвили уходит из грузинской политики и покидает свою партию
ТБИЛИСИ, 30 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию "Единое национальное движение", заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.
Саакашвили является основателем самой крупной в Грузии
оппозиционной партии "Единое национальное движение
".
"Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти", – сказал адвокат журналистам.
По его словам, "он вообще уходит из грузинской политики, не только из "Национального движения", теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики".
Адвокат утверждает, что "Саакашвили больше не интересна политика".