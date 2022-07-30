https://ria.ru/20220730/saakashvili-1806151098.html

Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат

Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат - РИА Новости, 30.07.2022

Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию "Единое национальное движение", заявил его... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:35

2022-07-30T22:35

2022-07-30T22:35

в мире

грузия

единое национальное движение

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию "Единое национальное движение", заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.Саакашвили является основателем самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение"."Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти", – сказал адвокат журналистам.По его словам, "он вообще уходит из грузинской политики, не только из "Национального движения", теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики".Адвокат утверждает, что "Саакашвили больше не интересна политика".

https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html

https://ria.ru/20220722/kandidat-1804162200.html

грузия

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в мире, грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили