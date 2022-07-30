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"Родина у нас одна": с чего она начинается для жителей Донбасса

"Родина у нас одна": с чего она начинается для жителей Донбасса - РИА Новости, 30.07.2022

"Родина у нас одна": с чего она начинается для жителей Донбасса

К 55-летию песни "С чего начинается Родина" на стихи Михаила Матусовского в 19 городах — от Якутска до Херсона — прошел одноименный флешмоб. Исполнители спели о РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T11:17

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Елена Короткова. К 55-летию песни "С чего начинается Родина" на стихи Михаила Матусовского в 19 городах — от Якутска до Херсона — прошел одноименный флешмоб. Исполнители спели о "всечеловечности русского духа" — такое сложно облечь в слова, но поэту удалось. Что для участников значит патриотизм и какие вопросы их сейчас волнуют — в материале РИА Новости к Международному дню дружбы.Народный поэт"Вместе весело шагать", "Подмосковные вечера", "Крейсер "Аврора" — без стихов Михаила Матусовского не было бы песен, которые стали почти народными на постсоветской территории. В июле, 23 числа, отмечали 107 лет со дня рождения поэта. Почтить память земляка его родной город Луганск решил особым образом.С 2012-го Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского (ЛГАКИ) проводит конкурс патриотической песни. Он состоялся и в этом июне, а в июле организовали масштабную акцию "С чего начинается Родина". Вокалисты из Луганска, Донецка, Херсона, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Саранска, Ростова-на-Дону, Элисты, Кирова, Якутска, Волгограда, Ставрополя, Новосибирска, Кузбасса, Северодвинска, Балтийска и Иркутска исполнили песню на стихи Матусовского, после чего их выступления объединили в клип.Объединять, а не разъединятьСценой для сольных исполнителей и ансамблей послужили знаковые места их городов. Участники из Луганска выступили у академии искусств, носящей имя поэта, — здесь же возведен памятник Матусовскому. Телемарафон стал своеобразной связующей нитью между творческими людьми из разных уголков страны."Мы братский народ, у нас общая история и память, которую нельзя вычеркнуть или стереть из головы", — уверены музыканты из поп-группы "Собор".Находясь в разных часовых поясах, исполнители упоминают одни и те же причины участия в проекте. Алексей Крыжановский, директор ДК имени Октябрьской революции (Новосибирск), почувствовал необходимость встать на защиту русского языка и наследия предков. И показать: не надо стесняться того, что ты русский.Для Константина, руководителя шоу-группы "Гуляй душа" из Севастополя, участие было "зовом души". По его словам, "сердце человека наполнено смыслом и радостью, если есть в жизни Родина"."Мы ярко и явно видим и слышим, как сложно и страшно приходится отстаивать нашу территорию. И хотим сказать нашей песней, что нужно с самого детства учиться беречь Родину, родителей, память и честь", — отметили севастопольцы.Быть услышаннымиВ 2014-м было ощущение, что привычная жизнь остановилась, признается народный артист ДНР Владимир Швец."Хотелось кричать от боли и несправедливости, — вспоминает он. — Нас записали в изгои и объявили лишними, безликими — врагами государства. Семье пришлось очень трудно".Несмотря на это, они остались в Донецке. Владимир продолжил творческую деятельность, стараясь отвлечь родных, соседей, местных от того, что происходит.Когда в Донбассе прогремели первые взрывы, жители "поняли, что именно могут потерять, но не имеют права допустить этого", говорит Наталья Волкова, художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна в Донецке.Спустя восемь лет строки Матусовского обрели еще более глубокий смысл, добавляет артистка-вокалистка театра Марина Степанова. И проект "С чего начинается Родина" позволил людям услышать друг друга с помощью такой объемной и вечной темы.Три составляющих патриотизмаУчастники убеждены: патриотизм — понятие более широкое, чем флешмобы, флаги и символы. В первую очередь — это любовь к Отечеству, своему языку и окружающим людям, считают артистки из группы "Собор"."Отчизна начинается с людей, — говорит Яна, руководитель кемеровского ансамбля. — С тех, кто несет в себе историю, любовь и поступки, которыми будут гордиться новые поколения".При этом одними словами не создать настроения победы — надо еще и быть готовым к подвигам ради своего народа, уверена Ольга, участница из Кемерово."Патриотизм — это не слово, это действия. И вот сейчас именно русские люди на деле показывают всему миру, что такое патриотизм", — заключает солистка севастопольской группы Юлия.Символ всечеловечностиПесню "С чего начинается Родина" написали для фильма "Щит и меч", который рассказывает о подвигах советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Сам поэт тоже побывал на фронте и даже не смог присутствовать на защите собственной диссертации. Почти всю жизнь он провел в Москве, но никогда не обрывал связь с родным городом. Через творчество ему удалось донести свои нравственно-патриотические взгляды, а песня стала символом "вселенскости, всечеловечности русского духа", как сформулировала Елена Прасолова.Матусовский — настоящий гражданин и патриот, подчеркивает Светлана Черникова, декан факультета музыкального искусства ЛГАКИ. "Он очень любил свою землю, ценил ее как источник истины, вдохновлялся ею. Особенно актуальны его слова в наше время, когда переворачиваются наизнанку смыслы, ценности, нравственные устои", — считает она.Как сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, "культура — единственное, что остается, когда все остальное забыто". Сегодня, когда специальная военная операция еще идет, Донбасс постепенно возвращается к искусству — атрибуту мира.В следующем году патриотическую акцию планируют не только повторить, но и расширить. Репертуар пока не определили, но он точно будет соответствовать целям: привлечь внимание к творчеству поэта и возродить всенародные традиции.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

россия, донбасс, днр, лнр, луганск, луганская народная республика, музыка, донецк (днр)