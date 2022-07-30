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"Запад запаниковал". США и Франция проиграли России континент

"Запад запаниковал". США и Франция проиграли России континент - РИА Новости, 30.07.2022

"Запад запаниковал". США и Франция проиграли России континент

Пятидневное турне Сергея Лаврова по африканским странам развенчало миф о всемирной изоляции Москвы. Европейцы и американцы спешно пытаются перехватить... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:03

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пятидневное турне Сергея Лаврова по африканским странам развенчало миф о всемирной изоляции Москвы. Европейцы и американцы спешно пытаются перехватить региональную повестку. О том, как Запад реагирует на российскую активность в Африке, — в материале РИА Новости.Признаки дружбыНе успела зарубежная пресса оттоптаться на провальном визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию в сравнении с поездкой Владимира Путина в Иран, как российский МИД вновь завладел инициативой. Африканское турне Лаврова, отмечает Financial Times, было направлено на поиски "признаков дружбы" в регионе. И, признает издание, прием, оказанный министру, "продемонстрировал, что высокопоставленный дипломат Москвы остается желанным гостем среди лидеров континента"."Западную классификацию стран-изгоев учитывают не во всем мире, — отмечает Комфорт Эро, президент аналитического центра The International Crisis Group (основан небезызвестным Джорджем Соросом). — Для России речь идет о создании союзов и демонстрации, что Запад не выиграл нарратив".Это не первый тревожный звонок для США и ЕС, пытающихся представить себя выразителями общемировой позиции. Еще в марте, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию, осуждающую российские действия на Украине, 17 африканских государств воздержались, а представители восьми просто отсутствовали. Но даже Демократическая Республика Конго, выступившая за антироссийский документ, старается сохранить нейтралитет. "Я не хочу принимать чью-либо сторону, потому что эти две страны (Россия и Украина) связаны с ДРК. Очень жаль видеть то, что происходит", — заявил конголезский президент Феликс Чисекеди. Разумеется, все это расценили как фактическую поддержку Африкой политики Москвы.Прорыв изоляцииТон турне Лаврова задали уже на первой остановке — в Каире. Традиционный партнер России не так давно выразил желание присоединиться к БРИКС, поэтому теплый прием министра был ожидаем. Дипломат же не упустил случая пошутить по поводу стараний западных игроков изолировать Москву. "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать", — обратился он к десяткам собравшихся журналистов. "Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла", — написала в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.Зарубежные наблюдатели среди целей турне Лаврова называли не только прорыв изоляции, но и обсуждение продовольственного кризиса. Африка — наиболее чувствительный к таким вопросам регион. Запад пытается использовать проблемы с поставками зерна и других продуктов как повод для очередных обвинений в адрес России. Однако Москве, очевидно, удалось убедить африканские страны, что продовольственный кризис — не ее вина, отмечает пресса.На эту тему Лавров отдельно высказался во время визита в Уганду. "Единственно, каким образом украинская ситуация связана с продовольственной безопасностью, — это через незаконные агрессивные санкции, которые Запад ввел против Российской Федерации. Эти санкции затрагивают всю логистическую цепочку — и финансовую, и транспортную, которую требуется сохранять и обеспечивать для бесперебойных поставок российского зерна потребителям", — пояснил министр.По словам Лаврова, сотрудничество России и Уганды не будет зависеть от "капризов" Запада. Прочный фундамент для взаимодействия с африканскими странами уже есть. Накануне поездки главы МИД появилась информация, что в будущем году состоится второй саммит "Россия — Африка". Первое такое мероприятие прошло в 2019-м, став важным рубежом на пути российского "возвращения" на Черный континент. Но не только Москва стремится усилить позиции в регионе.Запад бьет по хвостамПрезидент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность в связи с укреплением России на африканском направлении и внезапно отправился в мини-турне одновременно с Лавровым.Повестка французского лидера — зеркальная по отношению к российской. В первую очередь Макрон хотел убедить африканские страны в необходимости сотрудничества с Западом, а не с Москвой. Во-вторых, продвигал инициативу "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости". Цель проекта — решить проблемы африканцев с продовольствием путем поставок продуктов и стимулирования местного сельского хозяйства. Программу запустили в прошлом году, однако пока о видимых результатах никто не отчитался.Французская пресса обращает внимание на характерные изменения макроновской риторики. Еще два года назад президент угрожал надавить на камерунского коллегу Поля Бийя, который жестко подавляет местную оппозицию, находясь у власти уже седьмой срок. Теперь же, говорят в окружении Макрона, обсуждение двусторонних отношений проходит без "медийных трюков".Зашевелились и в Белом доме. Американские власти попытались реанимировать инициативу времен Барака Обамы 2014-го. Тогда, в условиях обострения отношений с Москвой, 44-й президент США принял логичное решение консолидировать вокруг себя африканские государства. Понимая, что Черный континент неизбежно станет ареной противостояния в поляризованном мире, Обама провел трехдневную встречу лидеров стран Африки. Американские специалисты впоследствии отмечали, что российский саммит 2019-го стал реакцией именно на это событие. Ирония в том, что США на восемь лет забыли о регионе. И теперь уже оказались в роли тех, кто следует за тенденциями, а не устанавливает их. Лишь под конец июля Джо Байден заявил, что второй американо-африканский саммит состоится в декабре этого года.Карт-бланш на Черном континентеОзабоченность Запада усилением России в Африке легко объяснима. На данный момент главный партнер континента по товарообороту — США, на втором месте — Евросоюз, напоминает в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Станислав Мезенцев. А у России есть возможность перехватить лидерство."Серия визитов Лаврова в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию — очень своевременная. После крушения СССР Африку фактически вывели из политики. Устоялся тезис о том, что именно вложения в континент были одной из экономических причин краха государства, поэтому российское присутствие в Африке якобы не требуется", — отмечает эксперт.По его мнению, такая позиция несостоятельна, ведь СССР оказывал помощь африканским странам не столько прямыми вливаниями, сколько по бартеру. Это был и важный рынок сбыта для отечественной продукции, которую не покупали на Западе. При этом африканцы часто расплачивались валютой.Для полномасштабного возвращения в Африку России необходимо восстановить собственную независимую систему логистики, подчеркивает Мезенцев. Нужны грузовые самолеты и суда, а постройка контейнерного флота займет немало времени. При этом у Москвы есть что предложить африканским странам. На континенте сосредоточено, по оценкам специалистов, порядка 30 процентов мировых объемов редкоземельных металлов, необходимых для самых разных сфер, включая высокотехнологичные. Но эти запасы не разведаны. В России же одна из лучших геологоразведочных школ, что создает перспективы для взаимовыгодного сотрудничества по полезным ископаемым."Например, мы не добываем литий на своей территории, но специалисты готовы прийти в Африку и работать там. Запад опасается этого и, конечно, старается изолировать Россию на континенте. Но там давно шагнули вперед и проводят самостоятельную политику. У нас карт-бланш, нас помнят со времен Советского Союза, ждут и зовут. Не проблема Африки, что мы 30 лет туда не шли. Сейчас исправляем ситуацию", — заключает Мезенцев.Чрезвычайный и полномочный посол, бывший старший советник департамента Африки МИД Виктор Журавлев также указывает на то, что африканские страны не стоит делить на прозападные или пророссийские. Ими движут практические интересы, а России на руку играет ее прошлое, не носившее, в отличие от той же Франции, колониального характера."Авторитет со времен СССР сохранился. Но необходимо учитывать и собственные интересы. Бедные африканские страны, конечно, стремятся к сближению с Россией. Смотрят не с точки зрения политики, а оценивают потенциальные выгоды. Нам нужна и политическая поддержка, чтобы государства обозначили позицию, а не пытались лавировать, — говорит дипломат. — Африку придется "завоевывать" снова. Многие считают, что это не приоритетный регион. Важно определить повестку, иначе это сделают другие".Пока же, судя по реакции Вашингтона и Парижа, Москве удалось взять инициативу в свои руки.

https://ria.ru/20220727/afrika-1805211457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/tupik-1805237940.html

https://ria.ru/20220729/afrika-1805814947.html

https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html

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