https://ria.ru/20220730/pelosi-1806139082.html

В США описали планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

В США описали планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину - РИА Новости, 30.07.2022

В США описали планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

Ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял недальновидный план спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:49

2022-07-30T20:49

2022-07-30T21:44

в мире

джо байден

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял недальновидный план спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань.Ной подчеркнул, что никто из американцев не хочет начала мировой войны, а подобные планы Пелоси могут стать "большой головной болью" для президента США Джо Байдена наряду с инфляцией, конфликтом на Украине, ростом цен на топливо и предстоящими выборами в конгресс.Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу. Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.

https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html

https://ria.ru/20220730/tayvan-1806071808.html

тайвань

китай

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша