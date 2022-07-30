20:49 30.07.2022 (обновлено: 21:44 30.07.2022)
В США описали планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину
Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить Тайвань
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял недальновидный план спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань.
"Знаете, что делает Пелоси? <…> Она повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!" А бойфренд такой: "Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!" <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси", — сыронизировал телеведущий.
Ной подчеркнул, что никто из американцев не хочет начала мировой войны, а подобные планы Пелоси могут стать "большой головной болью" для президента США Джо Байдена наряду с инфляцией, конфликтом на Украине, ростом цен на топливо и предстоящими выборами в конгресс.
Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу. Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.