19:19 30.07.2022 (обновлено: 19:57 30.07.2022)
Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине
Немцы обвинили власти в разжигании конфликта на Украине после слов Ламбрехт об оружии
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи.
Ранее глава ведомства Кристина Ламбрехт заявила о намерении поставить Киеву 16 танковых мостоукладчиков типа Biber.
Многие читатели раскритиковали это решение, заявив, что оно лишь затягивает конфликт и не способствует его мирному урегулированию.
"Это решение просто позорно!" — написал комментатор.
"Нет уж, не за мой счет, товарищи. Не за мой счет. Затягивать конфликт — это значит быть его виновником. Если наши власти слишком глупы, чтобы обеспечить свою безопасность при помощи дальновидной политики, то демократия больше не нужна. США приказывают, а мы им подчиняемся!" — заметил другой.
"Меня тошнит от всего этого! Почему власти так воинственны и не хотят разбираться в причинах кризиса", — посетовал юзер.
"Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?" — задался вопросом еще один читатель.
"Это лишь принесет еще больше страданий, смертей и разрушений! Неправильно и грустно", — подчеркнул другой.
"Кто хочет мира, тот не поставляет оружие", — констатировал пользователь.
США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки Западом оружия Киеву не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.