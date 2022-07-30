https://ria.ru/20220730/oruzhie-1806125798.html

Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине

Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине - РИА Новости, 30.07.2022

Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине

Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:19

2022-07-30T19:19

2022-07-30T19:57

в мире

кристина ламбрехт

германия

украина

киев

нато

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи.Ранее глава ведомства Кристина Ламбрехт заявила о намерении поставить Киеву 16 танковых мостоукладчиков типа Biber.Многие читатели раскритиковали это решение, заявив, что оно лишь затягивает конфликт и не способствует его мирному урегулированию."Это решение просто позорно!" — написал комментатор."Меня тошнит от всего этого! Почему власти так воинственны и не хотят разбираться в причинах кризиса", — посетовал юзер."Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?" — задался вопросом еще один читатель."Это лишь принесет еще больше страданий, смертей и разрушений! Неправильно и грустно", — подчеркнул другой."Кто хочет мира, тот не поставляет оружие", — констатировал пользователь.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки Западом оружия Киеву не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html

германия

украина

киев

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, киев, нато