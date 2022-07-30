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Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине - РИА Новости, 30.07.2022
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Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине
Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине - РИА Новости, 30.07.2022
Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине
Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:19
2022-07-30T19:57
в мире
кристина ламбрехт
германия
украина
киев
нато
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи.Ранее глава ведомства Кристина Ламбрехт заявила о намерении поставить Киеву 16 танковых мостоукладчиков типа Biber.Многие читатели раскритиковали это решение, заявив, что оно лишь затягивает конфликт и не способствует его мирному урегулированию."Это решение просто позорно!" — написал комментатор."Меня тошнит от всего этого! Почему власти так воинственны и не хотят разбираться в причинах кризиса", — посетовал юзер."Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?" — задался вопросом еще один читатель."Это лишь принесет еще больше страданий, смертей и разрушений! Неправильно и грустно", — подчеркнул другой."Кто хочет мира, тот не поставляет оружие", — констатировал пользователь.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки Западом оружия Киеву не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, киев, нато
19:19 30.07.2022 (обновлено: 19:57 30.07.2022)
 
Немцы рассвирепели после нового заявления главы Минобороны ФРГ об Украине

Немцы обвинили власти в разжигании конфликта на Украине после слов Ламбрехт об оружии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Министерства обороны Германии о выделении Украине дополнительной помощи.
Ранее глава ведомства Кристина Ламбрехт заявила о намерении поставить Киеву 16 танковых мостоукладчиков типа Biber.
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Многие читатели раскритиковали это решение, заявив, что оно лишь затягивает конфликт и не способствует его мирному урегулированию.
"Это решение просто позорно!" — написал комментатор.

"Нет уж, не за мой счет, товарищи. Не за мой счет. Затягивать конфликт — это значит быть его виновником. Если наши власти слишком глупы, чтобы обеспечить свою безопасность при помощи дальновидной политики, то демократия больше не нужна. США приказывают, а мы им подчиняемся!" — заметил другой.

"Меня тошнит от всего этого! Почему власти так воинственны и не хотят разбираться в причинах кризиса", — посетовал юзер.
"Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?" — задался вопросом еще один читатель.
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"Это лишь принесет еще больше страданий, смертей и разрушений! Неправильно и грустно", — подчеркнул другой.
"Кто хочет мира, тот не поставляет оружие", — констатировал пользователь.
США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивает конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки Западом оружия Киеву не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреКристина ЛамбрехтГерманияУкраинаКиевНАТО
 
 
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