https://ria.ru/20220730/obstrel-1806130574.html

Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки

Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:50

2022-07-30T19:50

2022-07-30T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо защитников Донецкой Народной Республики и одиннадцать получили ранения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220730/grad-1806093110.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк