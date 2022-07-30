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Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/obstrel-1806130574.html
Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:50
2022-07-30T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо защитников Донецкой Народной Республики и одиннадцать получили ранения", - отмечается в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:50 30.07.2022 (обновлено: 20:02 30.07.2022)
 
Украинские войска выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР за сутки

Народная милиция ДНР: за текущие сутки украинские войска выпустили более трехсот снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо защитников Донецкой Народной Республики и одиннадцать получили ранения", - отмечается в сообщении.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
16:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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