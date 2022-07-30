ВСУ продолжают наносить удары по Лисичанскому НПЗ

"Цель обстрелов по заводу очевидна. Они (украинские войска – ред.) хотят уничтожить завод. Здесь работало раньше очень много людей из Лисичанска, зачем оставлять? Оставить хотят выжженную землю. Также как они разрушают города: то же Рубежное, тот же Северодонецк, также как поля выжигают. Ничего после себя не оставить, всё уничтожить, потому что, по их мнению, здесь уже живут не люди, а непонятно кто – сепаратисты", - рассказал РИА Новости представитель одного из силовых ведомств республики.