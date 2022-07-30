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ВСУ продолжают наносить удары по Лисичанскому НПЗ
ВСУ продолжают наносить удары по Лисичанскому НПЗ - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ продолжают наносить удары по Лисичанскому НПЗ
Украинские войска продолжают наносить удары по территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:01
2022-07-30T15:01
2022-07-30T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛИСИЧАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Он уточнил, что на данный момент нет возможности полностью исследовать и разминировать территорию завода, на котором ранее базировались украинские силовики, так как обстрелы с их стороны продолжаются.По его словам, находиться долго на одном месте небезопасно. "Где-то час назад был обстрел, и сейчас с беспилотника зафиксировали машину нашу, и также они открыли огонь", - прокомментировал собеседник агентства обстрел, свидетелем которого стал корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Уничтожить завод" – очевидец о причине обстрелов Лисичанского НПЗ украинскими войсками
Украинские войска продолжают уничтожать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в ЛНР. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем очередного обстрела.
2022-07-30T15:01
true
PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире
15:01 30.07.2022 (обновлено: 18:27 30.07.2022)
ВСУ продолжают наносить удары по Лисичанскому НПЗ
Украинские войска продолжают наносить удары по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу
ЛИСИЧАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Цель обстрелов по заводу очевидна. Они (украинские войска – ред.) хотят уничтожить завод. Здесь работало раньше очень много людей из Лисичанска, зачем оставлять? Оставить хотят выжженную землю. Также как они разрушают города: то же Рубежное, тот же Северодонецк, также как поля выжигают. Ничего после себя не оставить, всё уничтожить, потому что, по их мнению, здесь уже живут не люди, а непонятно кто – сепаратисты", - рассказал РИА Новости представитель одного из силовых ведомств республики.
Он уточнил, что на данный момент нет возможности полностью исследовать и разминировать территорию завода, на котором ранее базировались украинские силовики, так как обстрелы с их стороны продолжаются.
По его словам, находиться долго на одном месте небезопасно. "Где-то час назад был обстрел, и сейчас с беспилотника зафиксировали машину нашу, и также они открыли огонь", - прокомментировал собеседник агентства обстрел, свидетелем которого стал корреспондент РИА Новости.