https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html

Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian

Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian - РИА Новости, 30.07.2022

Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian

Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:26

2022-07-30T14:26

2022-07-30T14:26

в мире

великобритания

домашние животные

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, сообщает газета Guardian."Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье", - пишет издание.Газета отмечает, что на сайтах по сбору средств много объявлений владельцев домашних животных, просящих о помощи в покрытии расходов.По словам хозяйки скончавшейся собаки, которые приводит издание, кремация питомца в Великобритании может обойтись в 250 фунтов.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

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в мире, великобритания, домашние животные