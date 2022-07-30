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Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian - РИА Новости, 30.07.2022
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Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian
Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian - РИА Новости, 30.07.2022
Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian
Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:26
2022-07-30T14:26
в мире
великобритания
домашние животные
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, сообщает газета Guardian."Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье", - пишет издание.Газета отмечает, что на сайтах по сбору средств много объявлений владельцев домашних животных, просящих о помощи в покрытии расходов.По словам хозяйки скончавшейся собаки, которые приводит издание, кремация питомца в Великобритании может обойтись в 250 фунтов.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
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в мире, великобритания, домашние животные
14:26 30.07.2022
 
Британцы столкнулись с нехваткой денег на кремацию питомцев, пишет Guardian

Guardian: многие британцы с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию питомцев

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре
Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, сообщает газета Guardian.
"Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье", - пишет издание.
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Газета отмечает, что на сайтах по сбору средств много объявлений владельцев домашних животных, просящих о помощи в покрытии расходов.
По словам хозяйки скончавшейся собаки, которые приводит издание, кремация питомца в Великобритании может обойтись в 250 фунтов.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.
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В миреВеликобританиядомашние животные
 
 
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