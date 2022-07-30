https://ria.ru/20220730/khabarovsk-1806016580.html

Дегтярев представил в Москве мастер-план развития Хабаровска

Дегтярев представил в Москве мастер-план развития Хабаровска - РИА Новости, 30.07.2022

Дегтярев представил в Москве мастер-план развития Хабаровска

Мастер-план развития Хабаровска представлен зампреду правительства РФ — полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T06:05

2022-07-30T06:05

2022-07-30T06:05

хабаровский край

экономика

россия

хабаровский край

хабаровск

москва

кб "стрелка"

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Мастер-план развития Хабаровска представлен зампреду правительства РФ — полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу и помощнику президента России Максиму Орешкину, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Промежуточный отбор мастер-планов дальневосточных городов для презентации на ВЭФ-2022 состоялся в Москве накануне.Он отметил, что также запланирована ревитализация центра Хабаровска. Главные улицы и бульвары будут комфортным местом для прогулок. Появятся новые благоустроенные жилые районы и кварталы: микрорайоны на "Ореховой сопке", "Дальневосточный квартал", микрорайон в Брянском переулке и жилой район на Связной улице. "К 2026 году будет введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья", — заявил глава региона.По данным правительства региона, подводя итоги рассмотрения проектов, Трутнев отметил важность учета в данных работах мнения местных жителей, сделав акцент, что обновление дальневосточных городов рассчитано сразу на несколько лет. "Мастер-планы нужно разбить по годам, выделить этапы их выполнения. Также важно понять, какие ценности будут созданы в процессе реализации предлагаемого мастер-плана, какие новые возможности получат наши дальневосточные города", — подчеркнул полпред.В свою очередь, Орешкин обратил внимание глав регионов на необходимость усиления экономической составляющей в проектах. По его словам, надо определить, как будет строиться новая экономика города, которая позволит сделать качественный рывок в развитии, самостоятельно зарабатывать на обновление инфраструктуры и городской среды, тем самым капитализируя отдельные участки и создавая драйверы для роста, что на выходе повысит уровень и качество жизни граждан.Мастер-план развития Хабаровска будет включать семь ключевых проектов, сообщала в начале июля мэрия. КБ "Стрелка" предлагает: "Большой Уссурийский остров", "7 рек Хабаровска", "Городская набережная", "Ревитализация исторического центра", "Дальневосточный художественный музей", "Центры городской жизни", "Транспортная реформа". Как рассказала и.о. начальника управления экономического развития администрации города Елена Гаврина, каждый проект обсуждался командой экспертов, перед которыми стояли задачи разработать экосистему идей, а также обозначить их границы, проекты взяты в работу.По поручению главы государства необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тысяч человек. Планы будут разрабатывать для 25 населенных пунктов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают сразу три: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. В первую очередь власти возьмутся за преображение краевого центра. В январе мэр города Сергей Кравчук отчитался, что уже выбраны несколько площадок для застройки.

https://ria.ru/20220728/degtyarev-1805552284.html

https://ria.ru/20220725/khabarovsk-1804758268.html

https://ria.ru/20220720/gosdolg-1803726217.html

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экономика, россия, хабаровский край, хабаровск, москва, кб "стрелка", михаил дегтярев